El look de Begoña Gómez al llegar a la Asamblea de Madrid con la blazer negra que nunca falla en momentos importantes

Si hay una prenda que nunca falta en el armario de las mujeres que más saben de moda, esa es una blazer negra. Es sobria y elegante, por eso Begoña Gómez ha optado por lucirla esta mañana. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en su intervención en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid para aclarar si hubo trato de favor con ella en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Pero igualmente, nosotras hemos querido analizar su estilismo elegido para esta importante mañana.

"Asesorada por mi letrado, me acojo a mi derecho a no responder a sus preguntas". No contestará Begoña Gómez. "La verdad pondrá las cosas en su sitio", se ha limitado a decir. Y todo ello luciendo una blazer negra de smoking y un top negro debajo. El color negro en política es un clásico a la hora de vestir. Es enigmático y no sólo se asocia al luto, sino también al prestigio y la seriedad. El estilo de la mujer del Presidente del Gobierno es siempre correcto y clásico pero, siempre llevando las tendencias a su terreno. Partiendo de la base que Begoña Gómez tiene una silueta fantástica y estupenda, su estilo ha evolucionado mucho con el paso de los años y a favor de resaltar sus rasgos y fisionomía con elegancia y coherencia. De musa de Hannibal Laguna a llevar looks de Zara que se puede comprar toda española, con el rojo siempre como color fetiche. Un estilo a la hora de vestir working girl que potencia su papel y rol como mujer del presidente del Gobierno de España.

Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de la Asamblea de Madrid JAVIER LIZÓN Agencia EFE

Un estilo elegante, juvenil y siempre con tendencias muy presentes el de Begoña Gómez. Tampoco se ha querido perder los desfiles de MBFM, demostrando así su apoyo a la moda española, y en más de una ocasión, junto a Pedro Sánchez. Apariciones en las que se ha podido ver cómo cuenta con un fondo de armario repleto de básicos, entra trajes blancos o rojos, y en esta ocasión con blazer negra de estilo smoking y camiseta de escote pico debajo.