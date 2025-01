De Belén Esteban a Violeta Mangriñán, los looks más comentados en los Premios TikTok 2025

Belén Esteban fue la gran protagonista ayer en redes sociales, y también en el mundo de la moda. No hay dudas. Después de su campaña viral con Victoria Federica como imagen de Nude Project, fue una de las estrellas de los Premios TikTok 2025. Quinta edición de estos galardones en los que la comunidad española de TikTok hacia alarde de sus mejores talentos dentro de esta conocida plataforma. Los usuarios podían votar en 11 categorías, desde Creador Emergente hasta Vídeo del Año. Y Belén Esteban fue la gran estrella de la alfombra roja, además de entregar un premio.

Pero no solo de Belén Esteban vivió la noche, Violeta Mangriñán como de costumbre, se convirtió en la mejor vestida de la noche con un traje negro con blazer crop y pantalones de tiro bajo anchos. Pero también Carlota Marañón después de volver de Japón con un diseño 'made in Spain' de Casona, o Aitana Soriano con un traje con mucho brillo. Pero volviendo al look de Belén Esteban, un total look azul cuelo de la marca Jot Madrid, con flecos en el bajo de los pantalones. Pero sin duda, nuestra favorita de la noche ha sido la periodista y creadora de contenido, Isabel Marín, de Claro Couture.

Una noche, en que como cuenta Núria en su cuenta de Instagram, el dresscode era demure o brat (o los dos a la vez). ¿Creéis que lo han cumplido?