Belén Esteban se emociona en 'Ni que fuéramos Shhh' al recordar un momento nunca antes contado de su relación con Jesulín de Ubrique

Belén Esteban ha vivido un momento de gran emotividad en el programa 'Ni que fuéramos Shh' al hablar sobre un episodio especialmente difícil que experimentó durante su relación con Jesulín de Ubrique, el padre de su hija Andrea. La ex colaboradora de 'Sálvame', conocida por su espontaneidad y transparencia, ha roto a llorar al recordar la importancia de los abuelos en momentos complicados, trayendo al presente vivencias personales que nunca antes había compartido en televisión.

El tema ha surgido a raíz de una conversación sobre la recuperación de la hija de Anabel Pantoja, gran amiga de Belén. Durante las últimas semanas, la tertuliana ha estado viajando a Canarias para apoyar a Anabel y a su pareja, David, en este complicado trance. En ese contexto, Belén Esteban ha destacado el papel fundamental de Merchi, madre de Anabel, en el cuidado y apoyo a su familia durante este tiempo. "Los abuelos sufren mucho por sus nietos, por sus hijos. Yo he visto a Merchi entregada completamente, rezando y haciendo todo por su hija y su nieta", ha señalado visiblemente emocionada.

Belén Esteban Ni que fuéramos Shhh

Fue al hablar del papel de los abuelos cuando la 'princesa del pueblo' se ha dejado llevar por sus propios recuerdos. "Con todo esto, me he acordado de muchas cosas. De cuando di a luz a mi Andrea", ha confesado entre lágrimas. La tertuliana ha recordado que, en aquel momento tan especial y complicado, todo lo que necesitaba era la presencia y el apoyo de su madre, dejando en claro que no buscaba la compañía del padre de su hija. "Yo solo quería tener a mi madre cerca, en serio. Nada del padre", ha expresado, mientras su compañera María Patiño intentaba calmarla.

Por otra parte, Belén Esteban ha reconocido lo difícil que le resulta hablar de esos recuerdos y ha destacado el importante rol que desempeñaron sus padres, en particular su madre, durante esa etapa. "Es importante poner en valor a los abuelos, que nos quitan a los padres de muchas preocupaciones para que no suframos tanto", ha añadido. En medio de la conversación, tanto Belén Esteban como María Patiño han resaltado la estrecha relación de Andrea, la hija de Belén, con sus abuelos. "Es una relación especial que siempre he fomentado y disfrutado muchísimo", ha aseguró la comunicadora madrileña.