El vídeo más viral: Belén Esteban y Victoria Federica coinciden con el mismo look de marca española en un ascensor

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en moda, llega Nude Project y junta a Belén Esteban y Victoria Federica como imagen de su nueva campaña. "Las dos Españas", como dicen los comentarios de este Reels de Instagram que en poco más de diez horas acumula más de 600 mil visualizaciones. Victoria de Marichalar y Belén Esteban se han convertido en la imagen de “Woman”, la primera colección femenina de Nude Project, la marca de streetwear de mayor crecimiento en España. La marca ha diseñado un espacio único, sin precedentes, donde dos de las figuras más icónicas del país, provenientes de mundos totalmente diferentes, coexisten.

El anuncio gira en torno a un encuentro en un ascensor entre Victoria Federica y Belén Esteban. Ambas lucen la misma prenda, estilizada de formas opuestas, destacando la versatilidad de la colección y cómo un look puede adaptarse a diferentes personalidades. La inclusión de dos de las figuras más icónicas y virales de España, nunca antes vistas juntas, no es casual. Una colección que sale a la venta este jueves a las 21:00 hora peninsular española, y que seguro que va a ser todo un éxito como todo lo que lanza esta firma que tiene loca a la Generación Z. "Woman” no es solo un homenaje a la diversidad de estilos, sino que el contraste entre las personalidades de las protagonistas da vida a una colección que refleja en su totalidad la esencia de Nude Project. La colección demuestra que lo sofisticado y lo provocador pueden coexistir y romper todas las barreras entre lo classy and trashy, mostrando cómo un look chic puede tener ese toque gangster y rebelde que nunca pasa de moda.

Como explican desde la marca, inspirado en el estilo vibrante de los años 90, el primer conjunto que lucen Victoria Federica y Belén Esteban, mezcla los tonos rosas y terracota en un set de pana con chaqueta cropped y pantalones acampanados de tiro alto. El cuello desmontable de piel sintética añade un toque glamuroso a una prenda que se convierte en un statement para quienes buscan destacar.