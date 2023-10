Tamara Falcó se va de viaje a Roma con su suegra y los pantalones boxer de Zara más originales del otoño

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han adelantado al puente el Día de la Hispanidad y han viajado este fin de semana hasta Roma junto a la madre y la hermana de Íñigo. O lo que es lo mismo, Tamara Falcó se ha ido de viaje con su suegra y su cuñada, por si no habían tenido suficiente con su luna de miel y sus vacaciones de verano, ahora un nuevo viaje para empezar octubre. Y obviamente, nosotras además de fijarnos en la foto con su suegra, nos hemos fijado en el look de Tamara Falcó de turista de lo más casual y de Zara. Porque este fin de semana ya hemos tenido suficiente de los de invitada de otoño perfectas con la Reina Letizia y todas las bodas y bautizos que hemos tenidos con Claudia Osborne, Eugenia Martínez de Irujo o Sofía Palazuelo. Es decir, que ya necesitamos looks otoñales del día a día como el de la marquesa de Griñón de Zara para convertirse en una turista más en la ciudad eterna.

Para ese momento de turisteo, Tamara Falcó ha dejado a un lado sus looks más clásicos y elegante para irse de compras a Zara a por los pantalones más originales del otoño que ella ha combinado dándole ese toque más Tami con camisa. Pero no una camisa cualquiera, Tamara ha optado por una camisa crop de esas que no le habrán gustado nada a Isabel Preysler, aunque a su suegra, Carolina Molas parece que sí. Y seguro que a Alejandra Onieva también, porque son totalmente de su estilo.

Tamara Falcó y Carolina Molas en Roma. Gtres

Pantalón boxer combinado, de Zara (29,95 euros)

Se trata de este pantalón de tiro alto de nueva colección de Zara con cintura elástica ajustable con cordón y tejido combinado con pinzas frontales y bolsillos delanteros y falsos bolsillos de vivo en espalda que Tamara Falcó ha combinado con una camisa azul crop de rayas.