La bomber de la Navidad ha llegado a Zara hombre pero nosotras nos la vamos a comprar para llevarla con vestido y New Balance

Las lentejuelas son el tejido estrella de cada Navidad, y no vamos a permitir que nadie nos lo discuta. Y más después de ver esta bomber de lentejuelas de Zara de la sección de hombre que la influencer Carmen Gimeno ya luce por las calles de Bilbao con todo su estilo. Una excusa perfecta para regalársela a tu novio, padre o hermano, y robársela del armario cada vez que quieras. Ya es un hecho, las mujeres de más de 50 años se han convertido en una gran fuente de inspiración en Instagram. Y Carmen Gimeno es una de nuestras influencers más 50 años favorita, porque siempre combina prendas low cost para crear los looks perfectos para nuestro día a día y demostrando que las zapatillas, además de cómodas, también pueden ser elegantes. Para muestra de ello, el estilismo que se acaba de marcar para terminar la semana con vestido de punto gris, la bomber de lentejuelas de Zara y zapatillas New Balance.

Porque aunque en nuestro imaginario las prendas de lentejuelas están reservadas para momentos festivos o Navidad, Carmen Gimeno nos acaba de demostrar que las podemos llevar en nuestro día a día con looks de lo más casuals y hasta con zapatillas.

Cazadora lentejuelas, de Zara hombre (69,95 euros)

Bomber lentejuelas. Zara

Una cazadora de nueva colección de Zara hombre ligeramente acolchada en su interior con cuello elástico y manga larga con bolsillos en cadera y detalle de bolsillo interior, acabados en rib.