El look de madre orgullosa de Amelia Bono con el cárdigan más gustosito de Zara con vaqueros

Todo listo para la Navidad, y en los colegios de Madrid está siendo día de funciones navideñas de lo más pequeños de la casa, del hijo de María Pombo al de Amelia Bono. Y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el look de madre orgullosa de la hija de José Bono. Porque entre polémica y polémica de Zara, nosotras seguimos enamoradas de cada prenda que saca Amelia en su cuenta de Instagram. Si ayer por la noche era de los tres looks con lentejuelas de Zara que publicó en un vídeo con ideas de peinados navideños, hoy es con este cárdigan de lo más gustosito para llevar con vaqueros esta Navidad, si eres de las que no les gustan los jerséis navideños. Porque esta chaquetita es abrigada, a todo color, y de lo más original.

Tenemos claro que Amelia Bono es experta en outfit con vaqueros, y una vez más nos lo ha vuelto a demostrar en la función escolar de Navidad de su pequeño. Y como buena madre orgullosa, además de enseñarnos a su hijo cantar, también nos ha enseñado su estilismo y a nosotras se nos ha ido la mirada directa a esta chaqueta de punto de lo más original de nueva colección de Zara.

Amelia Bono con chaqueta de Zara. @ameliabono

Chaqueta punto efecto cepillado, de Zara (39,95 euros)

Chaqueta punto. Zara

Una chaqueta que Amelia Bono ha combinado con unos vaqueros grises oscuros y una camiseta negra con transparencias por debajo.