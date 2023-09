Unas botas altas como las de Georgina Rodríguez son todo lo que necesitamos para dar un toque cañero y elegante a los looks de otoño

Georgina le ha puesto el sábado a la semana de Sebastián Yatra en su último tema y también a nosotras ahora mismo con las botas altas negras más ideales que ha llevado en París. Y es que, en la maleta de la semana de la moda de la capital francesa a Georgina no le han faltado pares de botas porque, si en el desfile de Loewe nos enamoraba con las más abrigaditas y arriesgadas de oveja, ahora nos ha conquistado con las más casuales que nosotras no nos quitaremos en todo el otoño, ni en invierno. La influencer ha vuelto a hacer gala de su energía bacana combinándolas con un little black dress de tirantes que le sentaba como un guante, una chaqueta tipo bomber de Chanel y un bolsito granate de Christian Dior. Y, aunque conociéndola, imaginamos que las botas no están al alcance de cualquier bolsillo, hemos encontrado en Zara la opción perfecta con la que imitar su estilo.

Te hablamos de la bota alta tacón piel, un modelo de piel de vacuno (con plantilla de piel de cabra) diseñadas con caña alta, tacón ancho y puntera acabada en punto. Una opción cómoda y de calidad perfecta para completar cualquier estilismo este otoño. Son ideales para llevar tanto con unos vaqueros, como con una falda de tablas, unas bermudas, un vestido midi o uno mini, como ha hecho Georgina que, mientras ya se encuentra de vuelta en su casa de Arabia Saudí, nosotras seguimos muriendo de ganas por imitar su look y por ver cual es el próximo estilismo con el que nos deja boquiabiertas.

Georgina Rodríguez @georginagio

Bota alta tacón piel, de Zara (99,95€)

Bota alta tacón piel Zara

Nosotras ya hemos pedido estas botas tan ideales de Zara en nuestro número antes de que se haga virales y se agoten porque, spoiler, eso es lo que va a ocurrir cuando menos lo esperemos.