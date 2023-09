Georgina Rodríguez se convierte en la protagonista más sexy (y bacana) del nuevo videoclip de Sebastián Yatra con un mini vestido rojo

Georgina Rodríguez no deja de sorprendernos. Y ahora lo ha hecho con todos los fans de Sebastián Yatra, entre los que nos incluimos, porque la novia de Cristiano Ronaldo es la protagonista del videoclip del nuevo tema de Sebastián Yatra, "Qué energía tan bacana". Tras deslumbrar, un año más en el Festival de Venecia a lo 'Pretty Woman',Georgina Rodríguez acaba de compartir estas fotografías en las que está rodando con Yatra. ¿Morimos de envidia? Evidentemente. Pero después de pensar eso, no hemos podido dejar de fijarnos en los looks de Gio; un estilismo muy 'barbiecore' con vestido rosa y tacones de maxi plataforma, y otro vestido rojo con brillos y la espalda al descubierto, que vemos en su fotografía con Sebastián Yatra. ¡Qué bacano!

Si ya estábamos deseando que saliera el nuevo tema del colombiano, ahora mucho más. No es la primera vez que Sebastián Yatra y Georgina Rodríguez nos dejan claro que tienen una buena relación y que va mucho más allá de las redes sociales. De hecho, en cualquier evento en el que se han cruzado nos han dejado claro la buena sintonía que hay entre ellos y se han intercambiado algún que otro mensaje en las diferentes publicaciones. Y como siempre, Georgina Rodríguez con sus looks más sensuales. No dudamos, que este momento también formará parte de la nueva temporada de 'Soy Georgina', en Netflix.

Un mini vestido rojo con tejido con brillos y la espalda al descubierto con unas tiras, que no dudamos que marcara al máximo y de la forma más sexy, las curvas de Georgina Rodríguez, porque si algo le gusta a la novia de Cristiano Ronaldo, es eso.