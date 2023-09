Georgina Rodríguez se convierte en la reina de Arabia con este vestido negro de efecto tipazo y caftán de ensueño

Georgina Rodríguez sigue derrochando estilo y brillando en Arabia. Y ahora es para celebrar el día nacional junto a Cristiano Ronaldo con su vestido más estrecho y caftán, este fin de semana se ha convertido en la reina de Arabia. Solo llegar al país ya reinó en la ceremonia ‘Joy Awards 2023′, una entrega de premios que reconoce el trabajo de cantantes, actores e, incluso, deportistas del mundo árabe. Y para esta gala, Georgina Rodriguez lució un espectacular vestido de terciopelo azul con capucha que aún no podemos superar. Pero no solo eso, Gio lo combinó con unos guantes largos en las mismas tonalidades que el vestido, a lo diva de Hollywood. Espectaculares joyas, como la gargantilla que resalta el escote y los pendientes plateados. Y después de eso, un lookazo para irse al futbol de nuevo con los jeans pitillo o los vestidos más estrechos. Lo que está claro es que sigue fiel a su estilo. Aunque no os vamos a mentir, que en un principio pensamos que la hispano-argentina iba a cambiar de estilo de vestir para adaptarse a las normas de su nuevo país, nada más lejos de la realidad. Georgina sigue sigue siendo Georgina, la misma que vimos sus dos primeras temporadas del reality de Netflix y del que estamos deseando ver la tercera parte.

Y después de ser la protagonista del nuevo videoclip de Sebastián Yatra, ahora ha brillado en el día nacional de Arabia Saudí con este vestido negro de lo más estrecho y caftán verde esmeralda. El caftán reina entre la jet desde el verano pasado y Georgina Rodríguez es gran fan de esta tendencia desde que vive en Arabia. Si el año pasado fueron Vicky Martín Berrocal, Tamara Falcó, Carmen Lomana o la Reina Letizia, ahora es ella. Lo que está claro ya es que el caftán es el nuevo vestido y el mejor aliado para soportar este calor que vamos a volver a tener esta semana. Ya sea en Marbella o en Madrid, el caftán es la prenda estrella.

Un caftán verde esmeralda que Georgina Rodríguez ha combinado con un vestido de lo más estrecho en negro. Elegante y sexy como a ella le gusta.