Paula Echevarría saca su lado más salvaje (y sexy) con mini vestido de escotazo y medias animal print

Las diosas de Milán son Paula Echevarría, Sara Carbonero y Vicky Martín Berrocal. Tenemos muchas pruebas y ninguna duda. Porque las tres se han marcado unos looks de lo más sensuales y chics, en esta noche de evento de Calzedonia en la ciudad italiana. Si primero nos hemos enamorado del look de Vicky con blazer oversize, después de la falda de charol de Sara, ahora lo hemos hecho del estilismo más salvaje y sexy de Paula Echevarría con este vestido de maxi escotazo que ha combinado con unas medias de la nueva colección de Calzedonia en estampado animal. Y aunque una que aquí escribe es anti estampado animal, y prefiere las medias de flores de Sara Carbonero, tenemos que reconocer que estas le dan el toque más salvaje y sensual al estilismo de la actriz asturiana. Porque medias hay muchas, pero este otoño vamos a querer copiar las de Vicky, Sara y Paula.

Las más clásicas quizás optáis por una lisas y negras, las de toda la vida, pero nunca es tarde para salirse de la zona de confort como ha hechoPaula Echevarría con estas de estampado animal para convertirse en la reina de las calles de Milán. Un estilismo de esos que te tienen que guardar en la retina para cuando llegue el frío y ya no podamos lucir piernas sin medias. Porque llevar medias no tiene que ser aburrido, y este look de la actriz es un claro ejemplo de ello.

Pantis transparentes 30 deniers con estampado animal grande, de Calzedonia (12,95 euros)

Medias estampadas. Calzedonia

Porque Paula Echevarría no puede estar más guapa y diva con este mini vestido negro de manga larga y escotazo que ha lucido con medias de estampado animal de Calzedonia que por 12 euros tú también puedes tener en tu armario de otoño 2023.