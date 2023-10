Las botas más altas (y elegantes) del otoño han llegado a Zara y Rocío Osorno las combina con un mini vestido vaporoso

Rocío Osorno se acaba de pasar el juego otra vez con su último lookazo en Sevilla. Pero esta vez no nos hemos enamorado perdidamente de su falda negra más corta y sexy (que también), si no de sus botas más altas de Zara de esas que estilizan al máximo y nos hacen querer llevarlas con todos nuestros vestidos en otoño. Porque acaba de empezar el otoño pero nosotras ya tenemos todos los looks preparados y pensados para brillar como nunca antes. Que los vestidos cortos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020, y ahora Rocío Osorno con estas botas de edición limitada de Zara que ya tienen lista de espera en su web.

Las pasarelas y firmas gritan biker boots, pero las mujeres con más estilo rescatan las botas más altas, o botas mosqueteras, como estas de nueva colección de Zara, y de edición limitada, que acaba de estrenar Rocío Osorno. Sí, esas que llegan hasta los muslos y hacen las piernas infinitas, más aún si las combinas con vestidos muy cortos y vaporosos como ha hecho lainfluencer sevillana. Pero no solo eso, es este total lookde Zara, Rocío también ha estrenado la chaqueta de lentejuelas más viral que ayer mismo también lucía Vicky Martín Berrocal.

Bota tacón XL limited edition, de Zara (99,95 euros)

Botas XXL Zara

Se trata de este zapato tipo bota tacón alta con caña elástica con un tacón de 10 centímetros con detalle de tiras finas con hebilla al tobillo y tacón en contraste en dorado.