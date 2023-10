Confirmamos que cuando veas este look de Rocío Osorno vas a querer llevar los vestidos con pantalón este otoño

Nunca digas nunca, porque este otoño 2023 vas a querer llevar todos tus vestidos con pantalones cuando ves este look de Rocío Osorno. Porque la diseñadora e influencer sevillana tiene un brillo especial, ese glow up que te da estar enamorada, y aún le luce más todo. Y aunque nosotras no os podemos dar el secreto para encontrar un novio como el suyo, sí que os podemos decir de dónde es este vestido de rayas con el que Rocío Osorno nos ha conquistado a todas. Y spoiler, no es de Zara. Es un diseño de nueva colección de Parfois que es perfecto para lucir en el mes de octubre con unas botas biker o unas botas cowboy, o copiando del todo a la sevillana, con un pantalón negro debajo. Eso sí, tendremos que esperar que llegue el frío de golpe a España para poder hacer esta combinación sin morir de calor. La dupla que nació en los 2000 tiene ahora un sello sofisticado, su esencia eclipsó la Semana de la Moda y de paso al street style, y ahora es Rocío Osorno la que se atreve con esta combinación arriesgada.

¿Los vestidos sobre pantalones continuarán de moda? Según las sentencias de los directores creativos, este dúo originario de los 2000 pasó de ser una tendencia a una fusión infalible incluso en el presente, pues se ha convertido en una alianza elegante. Y Rocío Osorno lo tiene claro, aunque también os digo, que ella todo lo luce bien. Veremos como nos queda a nosotras cuando la intentemos copiar. Revisemos la pasarela Primavera-Verano 2023 de Alberta Ferretti. La maison enlazó un vestido con transparencias. Este al tener escote en ‘V’ con recogidos resulta una alternativa perfecta para estilizar. Y nosotras lo vamos a hacer con este vestido de rayas de Parfois.

Vestido largo con rayas, de Parfois (35,95 euros)

Un vestido de rayas de nueva colección de Parfois que Rocío Osorrno ha combinado como la modelo de la web, con unos pantalones debajo.