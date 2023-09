Rocío Osorno despide septiembre con el mini vestido más favorecedor de Zara (y lo combina con botas de ante)

La reina de Zara ha vuelto y no, ni te hablamos de Marta Ortega, que hace unos días presumía de embarazo en Londres con el vestido más flamenco, ni de Carmen Gimeno, que no deja de inspirarnos con los mejores looks de la marca estrella de Inditex. Te hablamos de Rocío Osornoque, si hace apenas 48 horas deslumbraba en el Festival de Cine de San Sebastián (al igual quehicieron anoche María Pombo y Eugenia Silva) con un vestido de su propia colección que ella misma diseñó y confección, no podía despedir septiembre sin enamorarnos con su último look del mes, una apuesta de lo más fresquita y estilizadora que ha combinado con unas botas de ante, dejándonos claro, como ya había hecho Paula Echevarría cuando llegaron las botas biker, que las botas cowboy seguirán triunfando este otoño.

Rocío Osorno se ha decantado por el vestido mini estampado floral de Zara, un modelo fabricado y forrado en poliéster (al menos un 50% reciclado con certificado RCS) y diseñado con cuello redondo, manga larga, cut out lateral en la cintura, falda con pliegues y volante en el bajo y cierre en la espalda con botón y cremallera oculta en la cintura. Una prenda ideal para combinar con todas las botas de nuestra colección y con una blazer para arrasar tanto en la oficina, convirtiéndonos en la más juvenil, como en cualquier plan de noche, consiguiendo un estilismo tan dulce como cañero que podremos rematar con una maxi diadema, que están súper en tendencia. Además, la influencer ha optado por una manicura milky nails, sencilla, elegante, discreta y perfecta para esta temporada.

Rocío Osorno con vestido de Zara @rocioosorno

Vestido mini estampado floral de Zara, 35,95€

Vestido mini estampado floral Zara

No podemos esperar más a que llegue octubre para ver cuál es el modelito con el que Rocío Osorno inaugura el mes y nuestra próxima cesta de las tendencias.