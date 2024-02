Si buscas invitada perfecta en el diccionario sale Vicky Martín Berrocal con esta maravilla de vestido de escote barco y plumas

Vicky Martín Berrocales la invitada perfecta a todas las bodas, lo tenemos claro y tenemos muchas dudas. Si en verano se convirtió en la invitada mejor vestida de la boda de Tamara Falcó y de una boda en Sotogrande, ahora lo ha demostrado en la inauguración de su nueva tienda en Málaga con un maravilloso vestido verde oliva de su firma Victoria. Porque no sabemos como lo hace, pero siempre nos enamora con sus estilismos de invitada ideal y siempre luciendo diseños propios de su firma Victoria. O lo que es lo mismo, Vicky Martín Berrocal se lleva el título de la invitada mejor vestida en todas las bodas. Y no es que lo digamos solo nosotras, o deja claro ella con todos sus estilismos, y de nuevo lo ha dejado claro esta noche. Ahora solo necesitamos una boda para lucir un diseño de su firma Victoria que nos tiene enamoradas. Aunque este establecimiento comercial abrió hace un mes, anoche se celebró la inauguración oficial.

Victoria Colección Málaga está situada en el número 16 de la calle Nueva y promete convertirse en un lugar de referencia para las amantes de la moda nupcial, de fiesta e invitada. No lo tendrá fácil, ya que en la zona se localizan varias tiendas especializadas, pero Vicky no estuvo sola, si no que la acompañó también su hija Alba Díaz que no ha querido perderse este momento. Pero nosotras obviamente, no hemos podido dejar de fijarnos en el maravilloso vestido que lucía Vicky Martín Berrocal de su firma.

Vicky Martín Berrocal deslumbra en Málaga. Gtres

Vestido Yalta Oliva, de Victoria (455 euros)

Vestido escote barco. Victoria

Se trata de este vestido hecho 100% en España en crepé con manga larga y escote barco, dejando totalmente al descubierto los hombros. Costadillo italiano en el cuerpo y corte en la cintura con falda midi que termina en plumas naturales de ave en diferentes tonalidades.