De Vicky Martín Berrocal a Alejandra Onieva, estas son las invitadas mejor vestidas de la boda de Tamara Falco e Íñigo Onieva

La boda más esperada del año ya se está celebrando, o lo que es lo mismo, la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva por fin se está celebrando. Podríamos decir que ha sido la boda de la altas esferas de nuestros famosos con más problemas en los últimos años, pero al final, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casan. Y aunque para ver las fotografías y los looks de los novios y familia más cercana vamos a tener que esperar hasta que salga el lunes la millonaria exclusiva del ¡Hola!, sí que hemos podido ver a algunos invitados a la gran boda del año. Si en la postboda ya nos enamoraron los looks de Vicky Martín Berrocal, Alejandra Onieva, Isabel Junot, Ana Boyer o Eugenia Martínez de Irujo, hoy no podían ser menos. Y es que las amigas y familiares de Tamara Falcó e Íñigo Onieva han elegido estilismos de altura para la boda del año más esperada en España. Bueno del año, y de los últimos años. El dress code que han pedido los novios en la invitación es 'formal attire', un paso intermedio entre el código de vestimenta de cocktail y el de gala. Veremos si todos lo cumplen, aunque de momento sabemos que Tamara Falcó sí que lo cumplirá con sus dos vestidos de novia de Carolina Herrera.

También les han indicado que deberán dejar sus teléfonos móviles en un lugar seguro mientras dure la ceremonia. En caso de que tengan que echar mano de él, podrán hacerlo desde un espacio reservado a tales efectos, siempre que sea necesario o se trate de una emergencia. Así que nos tendremos que conforman con las fotografías a la entrada a El Rincón y lo que han subido los invitados a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onievaantes de entrar a la exclusiva, en todos los sentidos, boda. A las 19:00 se celebrará la ceremonia, en la que se espera que los asistentes acudan ataviados de 'formal attire', a medio camino entre el outfit de cóctel y el de gala.

Alejandra Onieva con vestido de Armani y joyas de Bulgari

Alejandra Onieva con el look de la boda. @alex_onieva

Juan Avellaneda con 'total look' de su firma

Juan Avellaneda. @avellaneda_eu

Vicky Martín Berrocal con vestido verde agua de su firma Victoria

Vicky Martín Berrocal con diseño de su firma. @vickymartinberrocal

Cristina Pardo con conjunto naranja de Alejandro de Miguel

Cristina Pardo con su look para la boda de Tamara. @_cristina_pardo

Eugenia Silva con diseño de Alta Costura de 2016 de Josep Font para Del Pozo

Eugenia Silva. @eusilva

Isabel Preysler ha llegado con vestido floral, aunque no creemos que sea su look final

Isabel Preysler a su llegada a la boda. Gtres

Nuria Roca con vestido de lentejuelas de Rotate Birger Christensen

Nuria Roca a su entrada a la boda. Gtres

Cristina Reyes, la estilista de Tamara e Isabel, con vestido satinado de estampado floral de Marcos Villafruela

La estilista Cristina Reyes. Gtres

Carolina Molas, sin su vestido de Lorenzo Caprile, pero si con su peinado de madrina

La madre de Íñigo Onieva. Gtres

