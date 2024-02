Vicky Martín Berrocal se enamora del estilo coquette con este blusa azul con maxi lazada de lo más tendencia

Vicky Martín Berrocal está enamorada, y no solo de Enrique Solís según la revista 'Diez Minutos', también del estilo 'coquette'. Si el otro día lo lucía con un gran lazo negro en el pelo en el cumpleaños de Bibiana Fernández, ahora lo ha lucido con una blusa azul eléctrica con maxi lazada en el cuello para ir a trabajar a Telecinco, y también para su cita según nos enseña la revista. La estética coquette vuelve a surgir como una de las aesthetics más relevantes, esta por todas partes e inunda las redes sociales. Si eres de las que aún no ha caído en esta moda, vas a cambiar de idea cuando veas el look de Vicky Martín Berrocal. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Una forma elegante y sutil de sumar esta tendencia a un look de noche y de día, a los 50 años como Vicky.

Una Vicky Martín Berrocal que según vemos en la revista, luce esta blusa con lazada con una blazer de hombros estructurados y pantalones de traje a tono. La misma camisa que llevó ayer a 'TardeAR', esta vez sin blazer. Lo que deja claro como combinar una misma prenda de día y de noche, con pequeños cambios. Pasarelas, street style y estilistas coinciden: lazos y lazadas estarán por todas partes este año 2024. El auge de la estética coquette que ha hecho que los peinados, la moda y hasta la decoración se llenen de este romántico detalle. Y ella, como buena amante de la moda y diseñadora ya se ha apuntado con este look que nos ha robado el corazón.

Vicky Martín Berrocal en 'TardeAR'. Mediaset

Un look de Vicky Martín Berrocal marcado por el estilo preppy con la camisa con maxi lazada que no falta en el armario de la royals. Las prendas y accesorios de tradición clásica y elegante, con reminiscencias college, entran con fuerza en escena, reviviendo los looks del Upper East Side en Gossip Girl y que esta temporada no faltan en el armario de las que más saben de moda.