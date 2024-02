Vicky Martín Berrocal se ha escapado a Málaga con el abrigo gris que le puedes robar del armario a tu novio

Vicky Martín Berrocal acaba de llegara a Málaga, y lo ha hecho por un motivo de lo más especial, la apertura de una nueva tienda su firma Victoria. Aunque este establecimiento comercial abrió hace un mes, esta tarde se celebra la inauguración oficial. Victoria Colección Málaga está situada en el número 16 de la calle Nueva y promete convertirse en un lugar de referencia para las amantes de la moda nupcial, de fiesta e invitada. No lo tendrá fácil, ya que en la zona se localizan varias tiendas especializadas, pero Vicky no va a estar solo, si no que la acompaña también su hija Alba Díaz que no ha querido perderse este momento. Y para viajar en tren hasta la ciudad andaluza, Vicky Martín Berrocal ha optado por su uniforme de viaje que ya le vimos hace unos semanas en París con el abrigo oversize gris.

Lo que si tenemos claro es que Vicky no se va a quitar sus zapatillas New Balance favoritas durante todo el invierno como ya hizo en invierno, porque han sido un flechazo de amor profundo y lo sigue demostrando por las calles de Madrid. Son las zapatillas favoritas de las mujeres que mejor visten, y nosotras no tenemos ninguna duda de que también las queremos en nuestro armario (o zapatero). Sí, amigas, estamos hablando de las New Balance más deseadas por todas las ‘insiders’ de moda. Además, las dos están igual de agotadas y casi imposible encontrarlas. Y Vicky Martín Berrocal las lleva de forma elegante con jeans anchos y abrigo oversize de paño gris.

Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Un estilismo al que Vicky Martín Berrocal le ha dado el toque más casual con la gorra. Estamos deseando ver con que lookazo nos sorprende esta tarde en la inauguración de su nueva tienda en Málaga.