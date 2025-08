Sombrero de paja, capazo y vestido fluido: así ha llegado Rossy de Palma al Atlàntida Mallorca Film Fest 2025

Esta noche de domingo 3 de agosto de 2025 todas las miradas estarán puestas en Palma, y en particular en el look de la Reina Letizia en el Atlàntida Mallorca Film Fest. La monarca es la madrina del evento y como el icono de estilo que es, en cada una de sus apariciones la inspiración en clave invitada perfecta ha estado servida, haciendo balance de sus looks en la capital balear estamos seguras de que el de esta noche no va a ser para menos.

Todavía quedan unas horas para que a las 21 h de comienzo la 15ª gala de clausura, pero el ambiente ceremonial ya se empieza a notar en las inmediaciones del Centro Cultural 'La Misericordia' con la llegada de los que serán los presentadores en una noche en la que el cine y la moda vuelven a darse la mano desde la idílica costa mediterránea. Carolina Yuste, Chino Darín y Rossy de Palma son el trío actoral encargado de llevar la palabra en este primer domingo de agosto. Como sabéis, no hay nada que nos guste más que analizar los looks de las famosas en eventos de este calibre, por eso y para amenizar la espera hasta esta noche no hemos podido pasar por alto el look con el que la veterana del trío de presentadores ha llegado a la ciudad de Palma.

El look de Rossy de Palma a su llegada a Mallorca para presentar el Atlàntida Film Fest

No se nos podía ocurrir una embajadora mejor que la actriz en su Palma natal para ser una de las maestras de ceremonias de la noche, y es que cuando Rossy está presente el lookazo está garantizado. A esperas de lo que llevará en la ceremonia de clausura, su look previo es todo lo que los veranos en la isla balear representan: un toque de artesanía, estética relajada y estilo a raudales.

Nada dice estilo mediterráneo como un vestido camisero de corte midi en tonos crema, no lo decimos solo nosotras, Rossy de Palma lo confirma con su look. Una prenda tan versátil como favorecedora que te puede llevar desde un desayuno con amigas por la mañana, a una tarde por el paseo marítimo o una velada a la luz de la luna. ¿Cómo lo ha combinado la actriz? Con accesorios que gritan verano en Mallorca se miren por donde se miren, por un lado, el sombrero de paja, además de proteger del sol aporta ese aire de diva que tan bien domina Rossy, y por otro un minicapazo de rafia que aúna tendencia, artesanía y funcionalidad. Y no podía faltar un toque ecléctico de esos que tanto le gustan a la actriz, en sus zapatos, unas sandalias de tacón negro en rejilla.

El look de Rossy de Palma. gtres

Después de recrearnos con este look de la veterana actriz, solo nos queda que esperar y estar pendientes de como aparecerá tanto ella como la Reina Letizia por las calles de Palma para dar por finalizado una edición más de uno de los eventos más esperados en el calendario estival de la Casa Real.