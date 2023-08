Una camisa negra como la de María Pombo es todo lo que necesitamos para triunfar en septiembre (y para veranear en el norte)

Es la influencer de las influencers (y la eterna rival en redes de Victoria Federica) por eso sabemos que, cada prenda que se pone María Pombo se convertirá en tendencia mucho antes de que nos demos cuenta. Lleva veraneando en Cantabria desde que era pequeñita y eso la ha convertido en toda una experta a la hora de crear los mejores estilismos con los que triunfar en el norteque, automáticamente, se convierten en prendas estrella con las que estamos seguras de que triunfaremos en la próxima temporada y con las que nos imaginamos decenas de looks diferentes para la vuelta a la rutina. En esta ocasión y, para disfrutar de una verbena de pueblo de las que tanto les gustan a las Pombo durante sus vacaciones, la influencer ha escogido un look de lo más juvenil y casual, pero con un toque elegante gracias al color de su camisa, que ella ha llevado semi desabrochada, simulando un top largo (que también serán tendencia la próxima temporada).

María Pombo se ha decantado por la camisa 100% lino de Zara, diseñada como un modelo con cuello de solapa, manga larga y cierre frontal de botones y decorada con un bolsillo de plastrón. Una prenda muy versátil que ha combinado con unos shortsy un bolsito de mimbre, para aportarle un toque más estival. Otro día más que nos enamoramos de el outfit de María Pombo, que ya hemos pedido la camisa en la web de Zara y que ya la hemos apuntado como una prenda imprescindible que meter en nuestra próxima maleta, sea cual sea el destino.

María Pombo @mpombor

Camisa 100% lino, de Zara (25,95)

Bueno y, por supuesto, sabemos que se convertirá en la prenda estrella con la que crearemos todo tipo de estilismos cuando llegue el otoño, (llevándola cerrada o abierta, con un top) ya que combina con todos los vaqueros de nuestro armario.