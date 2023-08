La falda que necesitan las chicas que veranean en el norte (y las que no) es esta que María Pombo combina con chaleco sastre

Que María Pombo es una de las chicas que mejor saben cómo vestir para ir al norte, no es ninguna novedad. La influencer (y contrincante de la royal de moda, Victoria Federica) no deja de sorprendernos con todos los estilismos que nos enseña en Instagram de sus vacaciones en Cantabria. La más mediática del clan Pombo es fan delas faldas y experta en combinarlas para lucir ideal en todo tipo de ocasiones. En esta ocasión se ha pasado el juego, combinándola con un chaleco sastre de los que tanto le gusta a Isabel Díaz Ayuso, que ayer asistía a la misa de la Paloma en Madrid conel vestido floral más bonito que veremos en agosto. María Pombo combinó su look con unas increíbles botas de Miu Miu, de 1.850€, decoradas con hebillas plateadas y con un estilo cowboy muy similar al de las piezas de su última colección de joyitas con la firma Ágatha Paris.

La influencer se decantó por la falda Skirt Gabriella, de Tipitent, confeccionada y forrada completamente a partir de poliéster y diseñada como un modelo corto con volante asimétrico, cinturilla de nido de abeja, doble capa y estampado print de flores. En cuanto al chaleco, se trata de una pieza de Mango que, actualmente, no está disponible en la web. Sin embargo, hemos encontrado en Zara un modelo muy similar. Te hablamos del chaleco sastre con lino, diseñado con escote en pico, manga tipo sisa, bajo simétrico y cierre frontal de botones. Está confeccionado en una mezcla de lino y viscosa y es perfecto para crear los mejores looks de entretiempo y llevar a la oficina, con unos jeans y decorando nuestra blusa preferida.

María Pombo @mariapombo

Skirt Gabriella, de Tipitent (79€)

Chaleco sastre con lino, de Zara (25,95€)

Botas de piel, de Miu Miu (1.850€)

Nosotras ya estamos corriendo a teclear todas las webs para conseguir estas prenditas tan ideales antes de que se agoten y poder replicar el look más rústico de María Pombo que, como ella misma dice, desde que está en Cantabria se ha tran,formado en Hannah Montana.