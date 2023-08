María Pombo se convierte en la Hannah Montana de Cantabria con el vestido boho más especial de Zara

"Suena "The Climb", de Hannah Montana", así comenzaba María Pombosu último post. Y es que, a pesar del susto que se llevaban hace unos días cuando el pequeño Martín sufría, con tan solo dos años, su primera rotura en el brazo, la influencer y Pablo Castellanos han seguido disfrutando, con su familia, de sus vacaciones en Cantabria, donde en unos meses estará terminada su nueva residencia de vacaciones. María Pombo no deja de enamorarnos con todos sus estilismos y, si ayer lo hacía con la falda largade lino de Zara que no pueden olvidarse las chicas que veranean en el norte (ni las que lo hacen en el sur), ahora lo ha hecho con el vestido más especial, también de la firma estrella de Inditex. Te hablamos del vestido midi cinturón de Zara, una prenda confeccionada en viscosa, poliéster y elastano (y forrada completamente en poliéster) y diseñada como un modelo con cuello redondo y manga larga, que se cierra en la espalda con un botón.

Se trata de una prenda muy especial, decorada con un cinturón de abalorios, al que María Pombo ha querido aportar su toque personal combinándolo con uno de los collares cowboy de su nueva colección de joyitas con Agatha Paris, firma con la que, hace unos días, Sara Carbonero combinaba el vestido más ideal de Falconeri con el que acudió al Cap Roig. La influencer ha querido rematar su estilismo con un bolsito de hombro marrón. Y es que María Pombo (y su hermana Marta) no deja de sorprendernos, enamorarnos e inspirarnos a partes iguales con los mejores looks que deben meter en la maleta las chicas más estilosas que veranean en el norte.

María Pombo @mariapombo

Vestido midi cinturón, de Zara (49,95€)

Vestido midi cinturón Zara

No sabemos si para creernos Hannah Montana, si María Pombo o si Sara Carbonero, pero nosotras ya hemos fichado este vestido de Zara entre las compras de esta semana.