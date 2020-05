Paula Echevarría recupera los shorts que sientan bien a madres e hijas (y no te vas a quitar en todo el verano)

No hay día de esta cuarentena y esta desescalada en España que Paula Echevarría no nos enseñe su look o algún truco para copiar su envidiado moreno. Y hoy ha sido el turno de unas de las tendencias que vuelven con más fuerza este verano, esos shorts que sientan bien a madre e hijas, los ‘paper bag’. Aunque Paula Echevarría ha bromeado en su publicación con un amigo y su supuesta aumento de peso en esta cuarentena: “antes de la cuarentena este pantalón era de pinzas... y no es broma”.

El modelo que ha recuperado Paula Echevarría no está ya en la web de Stradivarius, pero queda claro que son un tipo de short que sienta bien a acualquier edad. La actriz ha combinado los shorts con una camisa de Alejandra Montaner, aunque también lo podemos llevar con una camiseta blanca básica o con hombreras (tan en tendencia) y además resaltaría su moreno.

Paula Ordovás nos mostró hace unos días de qué cinco maneras podemos llevar con estilo los pantalones tipo paperpag que están de moda. Lo hizó a través de un vídeo por medio de su Instagram TV. Automáticamente, estos pantalones se convirtieron en nuestro objeto de deseo. Te dejamos diferentes opciones de nuestras tiendas low cost favoritas para copiar la tendencia que tanto Paula Echevarría y Paula Ordovás no han dudado ya en lucir. ¡No te pierdas nuestro artículo donde te explicamos todas las claves de esta tendencia!

Bershka tiene entre las prendas de su nueva colección estos paperbag en denim con hebilla. Tienen un precio de 19,99 euros en la web de la marca. La marca nos propone llevarlos, sencillamente, con una camisa blanca de manga tres cuartos o francesa y tejido fluido. ¡Nos encanta la idea!

En Mango puedes encontrar unos preciosos paperbag shorts en color blanco. La firma sugiere que los llevemos con un cropped top de color negro y una sobrecamisa en beige a juego con unos mules destalonados de tacón. Estos pantalones tienen un precio de 25,99 euros en la web de la marca.