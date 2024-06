Carmen Lomana ha estrenado los pantalones de 'efecto vientre plano' que podría tener Letizia en su armario

No hay día que Carmen Lomana no nos inspire, y lo que más nos gusta es que siempre lo hace apoyando la moda española. Y esta vez lo ha hecho con un estilismo en amarillo tendencia este verano 2024, con los pantalones de la firma española que también conquistó a la Reina Letizia. Hablamos de la firma María Barragán, creada en 1992 y que su fundadora dirige ahora en compañía de sus dos hijas, Elena y Mar. Una firma que trabajan con textiles de primeras calidades, con talleres españoles y no hacen grandes producciones en cadena, sino que lanzan muy pocas unidades de cada diseño. Es una más de la lista de marcas que siguen la nueva filosofía de Letizia, apostando por la moda nacional y sostenible, prendas de gran calidad, patrones muy cuidados y con un proceso de confección mimado hasta el mínimo detalle. Y que además de a la Reina, también ha conquistado a Carmen Lomana. O lo que es lo mismo dos de las mujeres más elegantes de España.

Unos pantalones de 'efecto vientre plano', en tejido de tweed que Carmen Lomana ha lucido en el amarillo más tendencia. Lo que está claro es que los vestidos amarillos son tendencia para este verano 2024. El amarillo pastel, también conocido como amarillo mantequilla o vainilla, regresa una temporada más como el color más apetecible del verano, después de ser la estrella ya de la primavera. Y Sara Carbonero lo tiene claro. Molly Goddard, Proenza Schouler, Christopher Esber, Bottega Veneta, Zimmermann o Rotate son solo algunas de las firmas que han teñido parte de sus creaciones primavera-verano 2024 de amarillo mantequilla. Si bien los vestidos son la prenda que mejor representa la tendencia, y este look de Carmen lo deja claro.

Pantalón Alana, de María Barragán (345 euros)

Pantalón tweed. María Barragán

Un pantalón en color amarillo, con tejido tweed, entallado en cintura con forma de campana y aberturas laterales con detalle de drapeado en la zona delantera con una gran hebilla en carey. Se trata de una pieza exclusiva creada 100% a mano en sus talleres de Almería y Madrid. Por ello, la confección es bajo pedido. Y además, Carmen Lomana lo ha combinado con la misma camisa amarilla con mangas de farol que lleva la modelo en la web de la marca.