Carmen Lomana recupera este chaleco de flecos que será tendencia en otoño para irse de festival a Calahorra

Carmen Lomana recupera su chaleco de flecos favorito para disfrutar de los conciertos del 'Festival Gran Reserva' en Calahorra (La Rioja). Se trata de un evento musical en el que hasta ahora han actuado La Oreja de Van Gogh, Pignoise o Melendi y que hoy finalizará con Luis Fonsi, Bustamante o Edurne. Y es que, aunque el primer día del festival (jueves 20 de junio) no se pudiera celebrar a causa del mal temporal, Carmen Lomanano ha dudado en crear tendencia desde el primer minuto con este chaleco de flecos. No es la primera vez que lo vemos, puesto que durante el mes de febrero la celebridad nos descubrió esta prenda tan festivalera a la par que boho chic. Es más, se ha adelantado a las nuevas modas, porque según las tendencias de otoño-invierno 2024/2025, veremos el estilo boho en todas las piezas y accesorios. Es decir, empezaremos a inspirarnos en los estilismos de Sara Carbonero o en los desfiles de Isabel Marant para crear nuestros próximos looks de los meses más fríos. Hasta ahora nos quedamos con la propuesta más que cómoda y moderna que nos presenta Carmen Lomana para un día de festival de música. La periodista ha combinado este chaleco de flecos con una blusa fluida y vaporosa en celeste junto con unos vaqueros rectos y un cinturón en marrón (a juego con la prenda estrella). Asimismo, ha optado por joyas minimalistas y delicadas, pero con el toque de color que siempre necesitamos en verano.

Nos estamos adentrando en la época de los festivales de música del verano. Y aprovechando que este fin de semana se están celebrando los más famosos de estos meses, como el 'A Summer Story' en Madrid o el 'Boombastic' en Gran Canaria, no encontramos mejor momento que este para hablar sobre el lookde Carmen Lomana en el 'Festival Gran Reserva'. Cualquier editora de moda sabe que la estética más llevada a los festivales de música está siendo la cowboy. Hablamos de sombreros de vaqueros, botas cowboy o prendas con flecos. Es por ello que la celebridad no ha podido escoger mejor prenda que este chaleco de flecos para convertirse en la mejor vestida del evento. Es más, no pierdas la oportunidad de buscar la réplica perfecta en estas rebajas de veranopara adelantarte a las tendencias de otoño-invierno 2024/2025 en las que estará presente esta pieza.

Carmen Lomana en el 'Festival Gran Reserva' en Calahorra. @carmen_lomana

Carmen Lomana no pierde el tiempo y se adelanta a las tendencias de la próxima temporada con el chaleco de flecos que hasta podemos encontrar en el armario de nuestra madre (y tomar prestado). Es una buena inversión para los festivales de música que están por llegar.