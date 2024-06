Carmen Lomana es la invitada perfecta de junio con el vestido midi de lunares más español en rojo y negro

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer, convertirse en la invitada mejor vestida de cualquier evento. Y lo ha vuelto a hacer con un diseño de lunares, como hizo en otro día en una premier con un vestido camisero en negro y blanco, pero esta vez con un diseño de lo más andaluz en rojo y negro. Y es que, junto a mujeres como Naty Abascal o Isabel Preysler, Carmen se ha convertido en un icono de estilo cuyos looks rejuvenecen y sientan bien a cualquier edad y nos inspiran sin parar. Con un fabuloso vestido midi rojo de estampado de lunares, Carmen Lomana se ha convertido en una de las mejores vestidas de la semana para ir a un evento en este mes de junio. Porque no hay nada más español que un vestido de lunares, y ella lo ha vuelto a demostrar. Tras el pistoletazo de salida de las pasarelas de moda flamenca el pasado mes de enero, con las pasarelas de SIMOF y We Love Flamenco, y todas las tendencias de moda flamenca que vimos en esta Feria de Abril 2024, y aún nos quedan muchas ferias en Andalucía este verano para lucirlas. En particular, el estampado de flores se erige como el protagonista indiscutible, con rosas y claveles tejiendo historias en los vestidos, mucho lunar y mucho blanco y rojo, mezclando tradición y tendencia de moda. Las mangas toman el centro del escenario este año, adornadas con encajes y volantes que añaden un toque de dramatismo y elegancia.

Y con este vestido de Carmen Lomana nos podrías ir directas a pasear por una de esas ferias que tanto nos gustan. De manga larga, cuello redondo y silueta ajustada hasta la rodilla pero con un volante desde la cadera, el vestido es un ejemplo perfecto de cómo llevar lunares en una prenda impecable, que favorece a cualquier edad. Aunque el vestido midi de lunares de Carmen Lomana no es de ninguna marca española, si no que pertenece a Dolce & Gabbana, una de sus firmas de lujo de cabecera, y lo ha rescatado de la maravillosa colección de moda que tiene en su armario, digna de exposición en un museo.

Carmen Lomana con vestido de lunares. @carmen_lomana

Un diseño con el que Carmen Lomana ha demostrado una vez más que es una de las mujeres mejor vestidas de España, y que siempre es la inspiración que necesitamos para cualquier evento.