Carmen Lomana sigue siendo la diva de la playa de Marbella con el bikini étnico más original del verano

No hay día que no nos cree una necesidad de moda o nos inspire. Sí estamos hablando de Carmen Lomana es toda la diva que merecemos hasta en la playa. Y es que Carmen está resplandeciente en la semana de su cumpleaños y en sus primeros días de vacaciones a Marbella. Y es que no hay nadie como nuestra socialita favorita para lucir todos estos vestidos más casuals y veraniegos que ella hace elegantes. Aunque no sabemos de dónde es, nos parece un básico en cualquier maleta de vacaciones. Porque después de unos días disfrutando del fresquito y la naturaleza en Asturias, Carmen Lomana ya está en la Costa del Sol y después de ir a Starlite Occident al concierto de Luis Miguel y a celebrar su cumpleaños, ahora disfruta del relax de la playa con un buen chapuzón cada mañana.

Si el otro día veíamos a Carmen Lomana con un bikini azul y blanco de cuadros vichy, o el eterno negro más elegante y con detalle de arandelas doradas que estiliza al máximo a cualquier edad, ahora nos ha sorprendido con este bikini étnico de triángulo que nos ha robado el corazón. Carmen Lomana lleva un bikini negro con detalles de aros dorados decorativos en el centro de cada pieza, que sin duda aportan un toque moderno y elegante al conjunto. El bikini negro del verano 2024 no será el de siempre, aunque es tendencia eterna. Así lo vaticinaba la colección primavera-verano 20224de Chanel y, curiosamente, también la actriz Ava Gardner hace más de 50 años, y ahora es Carmen Lomana la que lo ha lucido en Mallorca.

No hay edad ni estilo para un bikini de color negro, porque siempre será sinónimo de estilo y de elegancia. Elegante y atemporal, el negro es el color por excelencia. Todas tenemos algo de ese color en nuestro armario, aunque este verano los tonos vibrantes y llamativos sean tendencia, un vestido o un traje de baño negro siempre será un acierto.

Carmen Lomana con bikini étnico. @carmen_lomana

Pero nosotras sin duda nos quedamos con este bikini étnico de sujetador triángulo con el que Carmen Lomana nos ha conquistado en sus días de relax en las playas de Marbella.