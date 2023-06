Carmen Lomana nos regala el primer posado del verano desde Mallorca con su bikini de cuadros favorito

Carmen Lomana ha escapado de la ola de calor en Madrid para pasar el fin de semana en Mallorca y nos ha dejado el primer posado del verano en una piscina con el bikini de cuadros que ya nos enseñó el año pasado, y con una sombrero de lo más glamuroso. Porque si hay que derrochar estilo en bikini, ahí está Carmen Lomana para demostrar que también es posible. Y es que la verdad es que con este calor que hace ya de buena mañana, solo necesitamos dejar el ordenador e irnos a una piscina como ha hecho ella. Pero como eso no es posible, nos conformamos con el vídeo que nos ha dejado la socialité en su cuenta de Instagram para inspirarnos con este outfit para un día de playa o piscina este verano 2023. Porque mientras seguimos pensando en el vestido muy corto de Georgina Rodríguez o en el look de bautizo de Amelia Bono este fin de semana, ha llegado Carmen Lomana con este posado desde una piscina de Mallorca.

Símbolo del buen tiempo y de los looks más chic de los 50, el estampado de cuadros más bucólico vuelve para protagonizar tus estilismos veraniegos más elegantes. El vichy es al verano lo que el tartán al invierno. Es el cuadro estival, el print que nos lleva a la Provenza y a los veranos en el campo. La culpa la tendría la actriz francesa Brigitte Bardot y ahora es Carmen Lomana quien lo lleva a la piscina. Por eso es que no vas a parar de verlo en mil y una formas, desde - conjuntos de faldas y tops, pantalones Capri, la forma más retro de llevarlo, vestidos y también accesorios. Las marcas lo saben y por eso en cuanto sube un poco el termómetro no dudan de lanzar mil y una opciones con este atemporal y siempre elegante estampado. Aunque nos es muy difícil quedarnos con una sola, debemos reconocer que tenemos predilección por los vestidos sueltos de aire informal y muy veraniego. Y ahora también necesitamos un bikini de cuadro vichy como el de Carmen Lomana.

Y si lo combinamos con un pamela como ha hecho Carmen Lomana, aún le daremos ese toque más fashion perfecto para cualquier día de verano. Porque amigas, esto solo acaba de empezar, y lo de rozar los 40 grados en buena parte de España, también.