De Carmen Lomana a Margarita Vargas o Paula Echevarría, los looks más mexicanos de la Gala Starlite 2024

Un verano más, Marbella se viste de solidaridad, y ya van quince. De Carmen Lomana a Paula Echevarría o Margarita Vargas con sus looks más mexicanos para una noche muy especial en Starlite Occident. Y es que con la solidaridad por ‘bandera’, la llamada de Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán convocaron anoche en Marbella el XV aniversario de la Gala Starlite, una noche muy especial en homenaje a México, uno de los principales países junto con España donde Fundación Starlite desarrolla su labor filantrópica de la mano de la Fundación Niños En Alegría, fundada por Sandra García-Sanjuán y Alejandra Alemán hace más de 20 años.Como ya es tradición, la Gala fue conducida por el gran Carlos Latre y la supermodelo argentina Valeria Mazza, manteniendo encendida la chispa de la solidaridad a través de la emocionante subasta. Y nosotras como cada año, no hemos podido dejar de fijarnos en loslooks de alfombra roja que nos han dejado nuestra famosas favoritas.

Entre los asistentes cuya labor filantrópica fue reconocida en la entrega de los Premios Solidarios Gala Starlite 2024 se encontraban más Margarita Vargas y su esposo Luis Alfonso de Borbón, el exfutbolista Puppi Zanetti, Cayetana Guillén-Cuervo, Carlos Vives y India Martínez. Y el que acaparó todo los focos, Will Smith. También rostros conocidos como Macarena Gómezy Aldo Comas; Paula Echevarría y Miguel Torres;Irene Villa y David Serrato; Toni Acosta; María Casado;Blanca Paloma; Carmen Lomana; Miguel Poveda; Marta y Jaime Martínez-Bordiú;Luis Alfonso de Borbón; Paloma Ponce Cuevas; Gunilla von Bismarck; Víctor Puerto y Noelia Margotón; Juan Peñay Sonia González; Casilda Guerrero Burgos y Rodrigo Moreno de Borbón; Mónica Hoyos; Mireia Lalaguna; Poty Castillo; Sofía Ellar o Agustin Bravo.

Aunque hay que decir que el toque mexicano de los estilismos brilló por su ausencia, y Paula Echevarría fue de las pocas que cumplió con el 'dress code', si dejamos a un lado este detalle, estos don los mejores estilismos de esta noche tan solidaria.

Paula Echevarría con vestido de Michael Costello y joyas de Del Páramo Vintage Joyas

Paula Echevarría y Miguel Torres. Gtres

Nicole Banderas con vestido de María Gorof y joyas de Del Páramo Vintage Joyas y Bárbara Kimpel con vestido de Michael Costello y joyas de Del Páramo Vintage Joyas

Nicole Banderas y su hermana. Gtres

Carmen Lomana con vestido asimétrico de Zimmermann con estampado floral

Carmen Lomana. Gtres

Margarita Vargas con vestido de organza con estampado floral en tonos coral

Margarita Vargas Gtres

Macarena Gómez con vestido burdeos con capucha

Macarena Gómez. Gtres

Con una gran tarta, el broche de oro a esta noche de celebración lo pusieron Juan Peña y Miguel Poveda. Mientras que Poveda cantaba las mañanitas por los 15 años de la Gala Starlite, Juan Peña dedicaba el cumpleaños feliz a Paula Echevarría, Carlos Vives, Puppi Zanetti, Antonio Banderas, Alejandro Gravier y las gemelas Kimpel, que cumplen en estos días.