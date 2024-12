Carmen Lomana tiene la camisa vaquera más original para llevar con leggings todo el año

Carmen Lomana es elegante hasta con un look muy casual, y nos lo acaba de demostrar este fin de semana para ir a una de sus secciones a la radio con camisa vaquera y leggings. Pero no una camisa denim cualquier, si no una de lo más original. Se trata de una prenda que pertenece a la colección de Fiona Ferrer. Una colección muy especial bajo la marca que lleva sus iniciales, FFL, que incluye sombreros, gabardinas, sudaderas, camisetas y textil. Tras un año lleno de trabajo y mucho esfuerzo, ha presentado Peanuts, inspirada en Snoopy con la mítica frase 'Te lo juro por Snoopy'.

Y de toda esa colección, Carmen Lomana ha estrenado la camisa vaquera con unos pantalones negros para un look de lo más estiloso. Entre las prendas tendencia que no dejamos de ver entre las mejor vestidas hay una que goza de un protagonismo especial esta temporada. Hablamos de las camisas vaqueras, la versión más original de la prenda comodín por excelencia que, gracias al auge del denim on denim , ha encontrado un filón en los armarios más trendy del momento. Desde las opciones más sencillas a las propuestas solo aptas para las más atrevidas, sácale todo el partido a tu camisa vaquera y consigue gracias a ella los estilismos más icónicos de la temporada.

El look de Carmen Lomana. @fionaferrerleoni

Una camisa vaquera negra de snoopy con texto "be happy" de la colección de Fiona Ferrer x Peanuts. La colección de Fiona Ferrer Leoni inspirada en Snoopy es una refrescante propuesta en el mundo de la moda, donde la diversión y la nostalgia se encuentran con el estilo y la sofisticación.