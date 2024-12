Carmen Lomana rescata el abrigo de pelo corto que elevará cualquier estilismo de Navidad

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer. En el momento más idóneo donde necesitamos ideas creativas de cómo vestir esta Navidad, ha aparecido una de las mujeres más elegantes de nuestro país para darnos una lección de moda. Sabemos que la celebridad es una amante de los vestidos que respiran lujo para este tipo de ocasiones, puesto que son la alternativa más cómoda, así como acertada, para no tener margen de error. No obstante, en muchas ocasiones, no encontramos el abrigo más correspondiente a la estética que estamos llevando. Y es que es un detalle de nuestro estilismo que debemos tener muy en cuenta, porque se tratará de la prenda estrella que lo elevará y más se verá a primera vista. Como estamos acostumbrados, Carmen Lomana tiene la solución para solventar nuestras necesidades esta cena de Nochebuena y es apta para no pasar nada de frío, así como estar favorecida y en tendencia. Esta noche de sábado no solamente ha estado de celebración por la alfombra roja de los Premios Forqué 2024, sino también por el estreno de la ópera 'María Stuarda' en el Teatro Real de Madrid. Entre los rostros conocidos que han asistido a dicho evento encontramos a Carmen Lomana con el abrigo de efecto pelo que todas las mujeres de todas las edades van a llevar este 24 de diciembre.

No cabe duda de que los abrigos de efecto pelo son una de las tendencias más revolucionadas de esta temporada de invierno 2024/2025. Entre todas las alternativas que tenemos a nuestro alcance, se han posicionado como la más deseada de todas, siendo los claros protagonistas de todos los fondos de armario. Lo cierto es que los más vistos durante estos meses están siendo los abrigos de efecto pelo cortos y protagonizados por los colores blancos o chocolates. Sin embargo, el bicolor de Carmen Lomana para una cita con la ópera es el modelo clásico que nunca pasa de moda. Se trata de un modelo en tonos marrones, así como blancos, con solapas no muy exageradas y de corte corto. Lo ha combinado con un vestido negro sin muchos detalles, guantes a tono, zapatos de tacón de efecto 'piernas infinitas' y bolso de mano de efecto satinado. No es la primera vez que lo vemos en sus looks de invierno, pero sí tenemos claro que lo ha rescatado este fin de semana debido a las bajas temperaturas que estamos viviendo estos últimos días.

Carmen Lomana. Gtres

Carmen Lomana vuelve a mandarnos una indirecta sobre cuál es el abrigo que más llevaremos esta Navidad, porque eleva cualquier estilismo, así como nunca pasa de moda.