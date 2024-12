Carmen Lomana se convierte en la anfitriona perfecta de Navidad con el pantalón bicolor más deseado por las mujeres elegantes

Carmen Lomana es la anfitriona perfecta de la Navidad, mientras prepara los regalos para su familia y amigos. Y como siempre, lo ha hecho con un estilismo que derrocha elegancia, y moda española. En concreto un pantalón de IQ Collection que es el más deseado por las mujeres con más estilo de Madrid, y que ahora mismo en su web, solo queda este modelo en la talla XS. es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Ya nos lo dijo Inés en una entrevista a La Razón, "una mujer IQ es trabajadora, con personalidad y estilo propio", o lo que es lo mismo, unas palabras que definen a la perfección todo lo que es Carmen Lomana.

Tal es el éxito de IQ Collection entre nuestras celebrities que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Y Carmen Lomana nos ha dejado este maravilloso look con pantalones bicolor de la última colección, que ha combinado con un jersey con transparencias.

Pantalón Lilian de IQ Collection (130 euros)

Pantalón bicolor. IQ Collection

Se trata de este pantalón de tiro alto bicolor beige y negro, de lo más elegante y estiloso, que Carmen Lomana ha combinado con un jersey de transparencias que nos parece perfecto para Navidad.