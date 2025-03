Carmen Lomana tiene el truco para llevar pantalones blancos satinados en los días más fríos de marzo

Tan blancos como las nubes del cielo, los pantalones blancos de este invierno 2025 son para auténticas reinas de la nieve. Es decir, las más elegantes. Abandonados el lino y el algodón, los pantalones blancos se convierten en los favoritos del invierno. Perfectos con tonos crema, pero también con tonalidades más atrevidas, y Carmen Lomana nos lo ha dejado claro en este vídeo para una publicidad en su cuenta de Instagram con pantalones blancos satinados para este primer lunes frío de marzo en Madrid que ha combinado con un jersey gris.

Que el pantalón blanco tampoco lo es lo tenemos presente, pero se nos olvida con demasiada frecuencia. Siendo uno de los pantalones que más favorece y más luz aporta, y Carmen Lomana nos lo acaba de demostrar con este estilismo en un rodaje en el que ha combinado pantalones blancos satinados con un jersey gris oversize. Estas últimas semanas hemos podido ver como los rostros más aclamados de la red elegían pantalones blancos (joggers, bermudas, leggings, de estilo paperpag...), para sus estilismos dejándonos algunas opciones ideales como inspiración. Aquí va una recopilación de trucos para llevar este tipo de pantalones de piel sintética y triunfar sobre el asfalto.

Más allá de ser un simple básico de fondo de armario, los jerséis grises se convierten en una de las prendas en tendencia del invierno. Color invernal como pocos, el gris se ha convertido en un tono que se ha repetido especialmente a golpe de total look monocolor, dando forma a un look minimalista y elegante que encaja a la perfección en la idea de lujo silencioso que tanto se repite este año en pasarelas y calles. Y este look de Carmen Lomana nos lo ha dejado claro.