De Susanna Griso a Carmen Lomana: las celebrities del 'front row' del desfile de Lola Casademunt

Nadie podía (ni quería) faltar al desfile de Lola Casademunt by Maite en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Este sábado 22 de febrero, tanto las celebridades como las editoras de moda nos hemos reencontrado con el mundo de la marca española con una runway repleta de glamur, elegancia y sin olvidarse de su sello identificativo. Bajo el nombre "Deauville", se ha inspirado en el romanticismo desenfadado propio de la Normandía francesa para presentarnos la colección Otoño-Invierno 2025 en MBFWM. Vestidos de invitada perfectos para deslumbrar, estampados florales con transparencias, colorimetría tanto pastel como llamativa o el mítico animal print con el que está vinculada la diseñadora.

De la misma manera que las editoras de moda nos hemos desplazado hasta el pabellón 14.1 de Ifema para analizar las tendencias, las celebridades también han asistido a los desfiles. Como Victoria Federica con vestido de estampado animal en el desfile de Ynésuelves o Eugenia Osborne con conjunto lencero en el show de Odette Álvarez. Ahora han tomado el relevo personalidades del calibre como Susanna Griso, Carmen Lomana, Kira Miró, María Zurita, Antonia Dell'Atte o la inesperada asistencia de Ella Travolta, la hija del famoso actor protagonista de Grease. Y nosotras no hemos dudado en analizar al detalle todos los estilismos de las invitadas al desfile de Lola Casademunt by Maite en la cuarta jornada de MBFWM. Comenzando con Susanna Griso con un vestido mini de estampado floral de lentejuelas en tonos vivos combinado con americana en verde de doble botonadura y de efecto arrugado. Lo ha completado con bolso de mano de abalorios y zapatos de tacón al estilo más coqueto en rosa pastel.

Susanna Griso en el desfile de Lola Casademunt by Maite en MBFWM. Gtres

Por otro lado, Carmen Lomana ha apostado por vestido en negro ajustado con apliques en dorado con cuello ligeramente subido y sin mangas combinado. Una prenda que todas debemos tener en nuestro armario sí o sí. Lo ha elevado con chaqueta de estampado animal reversible con forro en ocre.

Desfile de Lola Casademunt JuanJo Martín Agencia EFE

Una de las grandes invitadas a la MBFWM ha sido Ella Travolta, vestida con el look de oficina más cómodo y fashionista. Está compuesto por camisa baby blue de estampado de puntos, pantalones de vestir de pernera ancha en negro, bomber de lo más estilosa al tono y tanto zapatos de tacón como bolso de mano en granate.

Ella Travolta en el desfile de Lola Casademunt by Maite en MBFWM. Gtres

En cambio, Kira Miró ha apostado por un vestido ejecutivo en rojo de doble botonadura, cuello de pico y abertura frontal, con el que ha hecho match con blazer ligera en negro a contraste, a juego con las botas de tacón de media caña.

Kira Miró en el desfile de Lola Casademunt by Maite en MBFWM. Gtres

Antonia Dell'Atte se ha convertido en la invitada más moderna con camiseta con gráfico de lo más cañero e identificativo de la marca junto con camisa fluida en tono pastel, así como pantalones básicos de fondo de armario en negro. Lo ha elevado con accesorios glamurosos, como pañuelo de colores vivos anudado al cuello y bolso de asa de cadena.

Antonia Dell'Atte en el desfile de Lola Casademunt by Maite en MBFWM. Gtres

María Zurita apuesta por top de tirantes de estampado tropical en tonos tierra combinado con blazer de efecto satinado en fucsia junto con pantalones de vestir en blanco y botas de tacón en buganvilla.

María Zurita en el desfile de Lola Casademunt by Maite en MBFWM. Gtres

El desfile de Lola Casademunt by Maite en MBFWM ha dejado un sinfín de tendencias no únicamente sobre la pasarela, sino también en el front row con los looks de las invitadas.