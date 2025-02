¡Carmen Lomana pillada! Este es su secreto mejor guardado para las raíces (sin pasar por peluquería) y solo cuesta 6 euros

Carmen Lomana tiene el poder de hacerse viral con todo lo que dice o hace, y esta vez no podía ser menos. La socialité ha compartido en su cuenta de Instagram este vídeo mientras entraba escoltada a MBFW Madrid para que nadie viera las raíces de su melena, porque no siempre podemos ir perfectas, y Carmen también es imperfecta como todas, aunque no lo parezca. Pero nada que no pueda arreglar en un minuto y con un producto que solo cuesta 6 euros, y sin necesidad de pasar por peluquería.

Con estas cartas sobre la mesa, ha llegado el momento de hablar en profundidad del spray de canas más vendido, el Magic Retouch de L'Oréal Paris. Se trata de uno de los pioneros en esto de los retocadores de raíces (existen otros formatos) y este es el que ha conquistado a Carmen Lomana para lucir una rubia melena perfecta.

¿Cómo usar el spray de Carmen Lomana?

Spray canas. L'oreal