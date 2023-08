Carmen Lomana lo da todo en su faceta como DJ con este conjunto perfecto para presumir de abdomen (y de bronceado)

Carmen Lomana es la diva que merecemos, y no hay más que hablar. Porque sí, no hay día que no nos sorprenda, y ahora lo ha hecho recuperando su faceta de DJ que nosotras desconocíamos pero que antes de la pandemia ya hacía en Marbella y en Madrid. Pues ahora a vuelto a la mesa de mezclas en Benicasim, y nosotras solo podemos pensar en que Carmen Lomana pinche en Madrid para ir a verla. ¡Pero qué fantasía de mujer! Y como era de esperar, glamurosa y de lo más sexy para no perder la costumbre. Si hace unos meses ya la vimos en una discoteca de Valencia, ahora lo ha hecho en Castellón, dejando Marbella y ya suponemos que para después volver a Madrid para retomar la rutina y empezar septiembre. Y para esta noche de música y disfrute, la socialité ha recuperado un conjunto estampado y crop que ya le vimos al inicio del verano en Mallorca, pero que ahora le sienta aún mejor con el bronceado tan ideal que luce después de sus vacaciones. Porque este verano Carmen ha disfrutado de la playa, del descanso y de sus amigos y eso se nota.

Ya con las pilas cargadas y antes de volver a Madrid, Carmen Lomana ha hecho un parón en Benicasim para disfrutar con su faceta de DJ que tanto le entusiasma y lo ha hecho con este conjunto de Red Valentino que adelanta uno de los colores estrella del otoño. Además, Carmen ha vuelto a demostrar que no hay edad para lucir prendas crop y presumir de abdomen. Se trata de una prenda de estilo pijamero, confeccionado en crespón de China de seda, con corte fluido con elástico en la cintura y cordón de ajuste. Cuenta con dos bolsillos diagonales en la parte delantera y con el bajo volteado con detalle de ribete en contraste.

Carmen Lomana como DJ. @maya_benicassim

Carmen Lomana en Benicasim. @maya_benicassim

Aunque nos encantan los looks de verano y vacaciones de Carmen Lomana, estamos deseando verla de vuelta en Madrid con esos estilismos de otoño y de vuelta a la oficina con los que nos inspira cada año con toda su elegancia para cualquier edad.