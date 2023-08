La crónica de Lomana: El beso envenenado de Rubiales

Vaya bronca se ha montado con el beso de Rubiales, opacando la gran gesta del fútbol Eespañol femenino que ha sido monumental. Llevábamos mucho tiempo pidiendo que se profesionalizase y ellas nos han dado una gran alegría a España y a todos los españoles. ¡Toma Ya! ¡Campeonas del Mundo! Eso sí que es para que no se hablase de otra cosa, pero no, el beso... Ese beso llevado por la euforia, que en realidad es un «piquito», es el que ha acaparado todas las portadas y comentarios. Pero vamos a ver: este señor lleva años teniendo comportamientos impresentables y nadie ha dicho nada. Ni Federación, ni futbolistas, ni prensa especializada. Hace poco se habló de las comisiones millonarias en un negocio en Emiratos con Gerard Piqué y nadie frunció el ceño, lo dejaron pasar... Así podríamos seguir enumerando la cantidad de salidas de tono de Rubiales, de su machismo y chulería... algo todavía más triste en una persona bastante joven como es él. ¿Quién pensaba que se comportaría como un «gentleman»? Acompañó a la Reina y a la Infanta Sofía y por lo que cuentan (yo no lo vi) al meter el gol que nos dio el triunfo, como en su día hizo Iniesta, en aquella ocasión el país exploto de alegría y euforia. Pero ahora, con la misma gesta, Rubiales se tocó los genitales en un gesto grosero y vulgar, se supone que sería para demostrar su alegría como si fuese un «simio». Ese gesto impresentable en el presidente de la Real Federación Española de Fútbol me parece mucho más grave que un casto beso llevado por el momento de la alegría. Han aprovechado esto para forzarle a dimitir, que al final no lo ha hecho, y que es algo que debería haberse planteado hace tiempo. El beso ha sido lo que han aprovechado para querer quitárselo de encima. Escuchando tertulias, viendo cómo los diferentes medios de Comunicación han ido increscendo, porque si alguien, y conozco varios, decía lo contrario, es decir, que no era para tanto, lo iban a masacrar. Las feministas han tenido su momento de gloria, y yo lo único que quiero es felicitar, abrazar y saltar con ese maravilloso equipo que ha hecho un esfuerzo titánico demostrando que las mujeres tenemos una fuerza, coraje y empuje como el que más. Mi enhorabuena a todas y mi más sentido pésame para Olga Carmona. Tremenda contradicción del dolor y la gloria al mismo tiempo.

Carmen Lomana en un barco Cedida

Ya queda muy poco para terminar agosto, el mes de vacaciones por excelencia. Personalmente me encanta, nací el 1 de agosto, este mes dedicado al emperador Augusto. Adoro el sol y el calor, el mar, por encima de todo, y soy muy feliz en esta época del año. Este verano en concreto ha sido muy bonito.

En Marbella hemos tenido un maravilloso clima y el mar ha estado cristalino, algo que no suele ser habitual debido a los vientos de Poniente y Levante que se dan en esta zona. Tampoco hemos visto ninguna medusa y sí he procurado llevar una vida rodeada de la gente que quiero, evitando fiestas de compromiso con «photocall», exceptuando Starlite, porque ya es una tradición a la que nunca he faltado. Es un reconocimiento a la gran labor de Sandra García San Juan y su marido Ignacio, que se han dejado la piel en un proyecto que parecía muy difícil, organizando anualmente los mejores conciertos en la Cantera de Nagueles. Estos forman parte ya de nuestros veranos con una afluencia de miles de personas, lo que supone además una enorme publicidad para nuestra querida Marbella.

La apertura de Cipriani Marbella ha sido otro enorme éxito. Es un restaurante precioso, en Puente Romano, con un servicio impecable y rápido, y con una comida excelente, especialmente los postres, irresistibles, que han sido los culpables de los dos kilos de peso que he cogido este verano. La verdad es que he decidido no privarme de nada y saltarme todas las líneas rojas... La vida está para vivirla y disfrutarla... Ya llegará el frío y gris invierno para contenernos. Mientras, sigan disfrutando del verano.