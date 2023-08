Vicky Martín Berrocal es toda una diva italiana con la falda ibicenca de 'efecto tipazo' más deseada (y rebajada)

Vicky Martín Berrocal es nuestra propia diva italiana, y nos lo ha dejado claro con su último look en Ibiza, antes de seguir sus vacaciones en familia en Mallorca. Y para despedirse de la isla bonita, que mejor que un look de Charo Ruiz, aunque no lo ha hecho con un vestido ibicenco, si no con un conjunto de falda y top que nos ha robado el corazón. Pero no una falda cualquiera, si no una de efecto tipazo con un aire italiano y andaluz, de lo más arrebatador. Está claro que con este estilismo, Vicky Martín Berrocal se podría ir directa a la Feria de Málaga que arranca esta madrugada. El nombre de Charo Ruiz va siempre asociado a la moda ibicenca porque la diseñadora capitanea una de las marcas que mejor refleja qué fue y qué es en la actualidad la moda Adlib. Porque nos transporta a Ibiza y a todo esa moda más boho y hippie, aunque siempre la asociamos al blanco o al negro, en las últimas temporada ha apostado por el color y el estampado, como el vestido que lució la Carmen Lomanael pasado verano. Un vestido que también lució Carmen Lomanael año pasado, y este mismo año, Victoria Federica.

Pero Vicky Martín Berrocal, ya en Mallorca como la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, ha optado por olvidarse de los vestidos por este maravilloso conjunto, con una espectacular falda. Se trata del modelo 'Lilina', que como explican en la web de la firma tiene una silueta arrebatadora, con largo fajín fruncido, confeccionado con batista bordada. Acertadamente nombrada 'Divina', la pieza tiene un aire del viejo Hollywood que se amplifica con su doble volante adornado con un delicado remate de algodón. Y lo ha combinado con el top a juego. ¿Lo mejor? Que está rebajada, y mucho.

Falda larga Liliana, de Charo Ruiz (rebajada a 255 euros)

Sin duda, este se acaba de convertir en nuestro look favorito del verano de Vicky Martín Berrocal, y eso que nos ha dejado muchos para elegir.