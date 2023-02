Victoria Federica y Carmen Lomana deslumbran vestidas de toreras para una noche de gala en Las Ventas

Carmen Lomana y Victoria Federica han optado por lucir looks de lo más parecidos para una noche de gala en Las Ventas. De lo más toreras y españolas para posar en el photocall en una noche fría en Madrid. Victoria Federica se ha convertido en la protagonista de la gala taurina de San Isidro 2023, acto celebrado en la madrileña Plaza de Toros de las Ventas. En esta puesta de largo, organizada para anunciar los carteles de la esperada festividad madrileña, la feria de tauromaquia más importante del mundo, y en el que además, Vic ha recibido el premio Juventud y Tauromaquia. Y para una noche tan especial para ella, ha lucido su look más torero, demostrando su pasión compartida con su abuela, al igual que Carmen Lomana que es una de las asiduas a San Isidro y ha lucido un estilismo de lo más parecido al de la royal. Victoria Federica ha lucido un look de lo más español y taurino, de la colección crucero 2023 de DIOR, inspirada en la ciudad de Sevilla y presentada precisamente el pasado verano en la plaza de España de la capital andaluza. Sí, aquel desfile tan polémica al que nuestra querida Lomana no fue invitada. Pero Victoria ha aprovechado su paso por la Semana de la Alta Costura de París para recibir el premio como toda una ‘lady Dior’ en Madrid.

En concreto, Victoria Federica ha lucido el look 77 del desfile de Dior en Sevilla. Un estilismo compuesto por una camisa negra, chaleco sastre con bordados y flores en hilo de oro, con la joya de la corona que es esta chaqueta crop de cuello mao que nos inspira a las plazas de toros. Y para terminar el estilismo, pantalones rectos beis, mocasines y su querido Saddle Bag en azul.

Victoria Federica más torera que nunca en Las Ventas. FOTO: G3 GTRES

Por su parte, Carmen Lomana también ha querido lucir una chaqueta de estilo torero en terciopelo burdeos y detalles en dorado, que es una joya y ha combinado con un chaleco también de inspiración taurina que ya le habíamos visto hace unos días en Sevilla con una falda de tul. Pero Carmen ha completado el look con un body de encaje negro de lo más sexy y unos pantalones también de estilo taurino con pasamanería en los laterales en negro.

Dos mujeres con dos estilismos de lo más parecidos para una noche de gala en Las Ventas.