Carmen Lomana es la verdadera Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con un vestido de transparencias (sexy y elegante)

Estábamos echando de menos a Carmen Lomana en la Semana de la Moda de Madrid, y ahora sabemos el motivo. La socialite ha cambiado los desfiles por el Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, y no nos puede dar más envidia. Carmen que no es muy fan de los desfiles 'en el parque tecnológico' como dice ella, o lo que es lo mismo, Ifema, está disfrutando de las fiestas en la isla con su buen tiempo y con un estilismo como toda una Reina del Carnaval. Porque da igual que sea cuestión de disfrazarse, porque aún así ella es la más diva y la más elegante. Si ayer nos inspiraba para nuestros looks de festivales de primavera en verano y primavera, ahora Carmen Lomana nos deja un estilismo con un vestido cortito con transparencias y brillos con el que nos ha enamorado por completo en el Día de San Valentín, dejándonos claro una vez más que no hay edad para lucir transparencias con el máximo estilo.

Porque solo Carmen Lomana podría lucir un look así con la máxima elegancia, porque con estilo se nace y no se hace, y ella es el claro ejemplo. Un mini vestido con brillos y transparencias que ha lucido en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como toda una diva y lo ha combinado con zapatos de tacón dorado. Aunque eso sí, nosotras seguimos esperando ver a Carmen en MBFWM, porque sin ella, los desfiles en Madrid no serían lo mismo.

Carmen Lomana y su look de Carnaval. @Carmen_lomana

Carmen Lomana ha vuelto a sacar a relucir su faceta de Dj que tanto le gusta, y que nosotras nos morimos por ver en directo, con toda la elegancia y estilo y con su perfecta melena rubia suelta.