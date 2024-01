La blazer denim de Isabel Preysler es hasta elegante con camisa blanca y sus pantalones de campana favoritos

Isabel Preysler ha empezado el año en Miami, y aunque no hemos podido ver ninguna fotografía de sus looks navideños, si que nos ha compartido en su cuenta de Instagram este look que ya vimos en su documental. Los pantalones de campana de Isabel Preysler son los favoritos de las madres de 70 y de sus hijas de 40. No tenemos ninguna duda, y más después de ver los dos capítulos de ' Isabel Preysler: Mi Navidad' en Disney+. Porque la verdad es que es lo único que nos hemos podido fijar es en los estilismos de la reina de corazones, porque el documental no da para mucho más. Porque al igual que os dijimos que vierais el de María Pombo, el de Isabel Preysler no os lo recomendamos si no es que tenéis ganas de ver su casa o a sus empleados del hogar. Aunque volviendo a lo que nos ocupa, los pantalones campana son el uniforme de la madre de Tamara Falcó para todo el documental. Y la reina de corazones nos ha dejado claro que se llevan con blazer denim cruzada elegante.

Desde vaqueros campana que le hacen tipazo a Isabel Preysler, a pantalones de todos los colores con ese mismo corte. Porque la reina de corazones tiene claro que estos sos los pantalones que más estilizan a las mujeres, porque nos hacen parecer más esbeltas y altas por su efecto visual. Demostrando que unos wide leg son aptos para todas, de las mujeres de 70 a sus hijas de 40. Y los ha combinado con una blazer denim cruzada a sus 72 años, camisa blanca y mucho estilo.

Isabel Preysler con chaqueta denim. @isabelpreysler

Porque si María Pombo nos ha enamorado con la chaqueta verde más clásica, la madre de Tamara Falcó lo hace con esta chaqueta denim de estilo sahariana con cinturón incluido para marcar cintura.