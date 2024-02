Por culpa de Carmen Lomana necesitamos que llegue ya el verano para copiarle sus looks para ir a un festival de música

Quedan aún 128 días para que empiece el verano, pero por culpa de Carmen Lomana ahora solo podemos pensar en ello y en los festivales de música. Y eso que el día está gris y frío en Madrid, pero la socialite nos ha enseñado los looks que ya tiene pensados para ir de invitada a un festival, y ya nos ha hecho tener muchas ganas de esas noches mágicas junto a nuestros amigos. Luis Fonsi y Ana Mena se suman a Melendi en el 'Gran Reserva Festival' que se celebra del 20 al 22 de junio en Calahorra. Se trata de un evento que se celebra la semana previa a Holika en el recinto donde se celebrará este, y al que no faltará Carmen Lomana con sus looks más bohos. Y no se nos pasa por alto otro detalle muy importante, una vez que tenemos todo lo anterior organizado, hay que ocuparse de los looks fresquitos como este que llevaremos, porque seguramente estas serán unas jornadas en las que dispararemos cientos de fotos para el recuerdo. También Carmen Lomana con sus estilismos que llevará al festival en Calahorra.

Tomorrowland o Coachella nos ofrecen la inspiración perfecta para crear nuestros looks de festival. Y es que estos eventos internacionales se convierten en atracción turística para cientos de caras conocidas que se visten con auténticos lookazos para disfrutar de la música que el festival ofrece. Pero también nuestros festivales patrios, y Carmen Lomana como nuestra musa de la moda. Porque mientras esperamos ver que estilismos nos deja en este MBFWM esta semana, nos conformamos con esta inspiración tan boho con chaleco de ante y jeans con botas cowboy, o un vestido sueltecito con estampado floral. Pero sin duda, nuestro favorito es el estilismo con jeans.

Carmen Lomana con look festivalero. @carmen_lomana

Porque si tienes un festival de música en los próximos meses, da igual la edad que tengas, porque los estilismos de Carmen Lomana son tan perfectos para chicas de 20 como para mujeres de 50. Por algo es una de las españolas mejor vestidas, y nuestra musa diaria.