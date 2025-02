De Chiara Ferragni a Laura Escanes, las influencers se adelantan a los Goya 2025 con una cena exclusiva en Granada

Granada está de celebración. Alrededor de las 22.00 horas de esta noche dará comienzo los Premios Goya 2025, uno de los eventos del sector más relevantes de nuestro país en el que se celebra la calidad del cine español a través de la entrega de galardones a los profesionales de cada una de las especialidades técnicas y creativas. Dentro de unas horas nos esperarán un sinfín de momentos especiales conducidos por Maribel Verdú y Leonor Watling, así como Aitana Sánchez-Gijón recibirá el Goya de Honor 2025. No obstante, las influencers se han adelantado a la gala con una cena exclusiva organizada por Goa Organics, la peluquería oficial del acontecimiento cinematográfico.

Goa Organics da el pistoletazo de salida al fin de semana del cine español. Este viernes se ha celebrado una cena exclusiva en la que la marca de productos de cuidado capilar ha invitado a su embajadora internacional, Chiara Ferragni, influencer italiana que ha reaparecido tras su última polémica con su exmarido, Fedez. Se ha convertido en una de las mejores vestidas de la noche con un total look en negro de Giuseppe Di Morabito de lo más favorecedor. Asimismo, las creadoras de contenido españolas no han desaprovechado la oportunidad para adelantare a los Goya 2025 en Granada con los estilismos más en tendencia a modo de pista de lo que veremos esta noche de gala. Mientras que Laura Escanes se ha decantado por un traje masculino en negro (al estilo más Nicole Kidman en los Critics Choice Awards 2025), Marta Sierra ha sido fiel a su estilo glamuroso, así como maximalista con un vestido de efecto terciopelo en burdeos. Hablamos de dos alternativas que no tienen margen de error y siempre funcionan en acontecimientos de esta categoría. De la misma manera que ha ocurrido con Bonbon Reich con un vestido en negro con encaje y transparencias de acuerdo a lo que acabamos de ver en la Semana de la Alta Costura en París. No cabe duda de que las influencers se han marcado un plan Pre-Goyas amenizado por el cantaor granadino Kiki Morente, quien ha rendido un emotivo homenaje a su tierra. Repasamos todos los estilismos de las influencers en la cena exclusiva de Goa Organics horas antes de la celebración de los Goya 2025.

Chiara Ferragni con 'total look' en negro de Giuseppe Di Morabito

Chiara Ferragni. Gtres

Laura Escanes con traje sastre de dos piezas en negro de Casoná

Laura Escanes. Gtres

Marta Sierra con vestido de efecto terciopelo en burdeos muy glamuroso

Marta Sierra. Gtres

Bonbon Reich con vestido con transparencias y encajes de lo más en tendencia

Bonbon Reich. Gtres

Esta noche arrancarán los Premios Goya 2025, en los que nosotras estaremos atentas a la alfombra roja para cazar las tendencias de todas las nominadas e invitadas, como Aitana Sánchez-Gijón o Carolina Yuste como nominada a 'Mejor Actriz' por 'La infiltrada'.