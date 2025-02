Aitana Sánchez-Gijón ha encontrado la camisa blanca más glamurosa antes de recoger su Goya en Granada

Aitana Sánchez-Gijón va a recibir este sábado el Goya de Honor de la mano de la Academia de Cine, y se convertirá en la mujer más joven en lograrlo, con 56 años. Un premio que homenajea su impecable trayectoria profesional, la cual ha ido también acompañada de un éxito estilístico rotundo. Pero antes de eso, esta mañana de viernes en Granada ha aprovechado para plantar una encina junto a las presentadoras de la gala, Maribel Verdú y Leonor Watling. Y hasta en esa situación, Aitana ha demostrado porque es una de nuestras actrices más elegantes.

“He nacido casi siendo actriz y sentir que esa trayectoria de vida es vista por mis compañeros me emociona profundamente. Es una prueba de amor máxima”, ha afirmado la actriz, que recibirá este reconocimiento en la gala de los Goya 2025, que se celebrará el 8 de febrero en Granada. Aitana es siempre una de las celebrities mejor vestidas. Y con motivo de este nuevo galardón, y mientras esperamos por su look de alfombra roja mañana, hoy nos quedamos con esta blusa blanca con escote cruzado y mangas abullonadas de lo más glamurosa con mangas abullonadas que ha lucido con pantalones negros anchos. Aitana Sánchez-Gijón ha encontrado los pantalones perfectos para las mujeres de más de 50 años. Se trata de un diseño sencillo, versátil y cómodo con el que confirma que no existen límites de edad cuando hablamos de tendencia. De corte recto, cintura alta y combinados con una chaqueta de estilo clásica, esta prenda se puede convertir en la opción más sofisticada del armario. Además de hacer efecto vientre plano debido a la altura de su talle.

Aitana Sánchez-Gijón. Gtres

Casi 40 años de carrera cinematográfica avalan a la intérprete, que logró la Concha de Plata a la Mejor actriz del Festival de San Sebastián por Volavérunt, de Bigas Luna, y su primera nominación a los premios Goya por Madres paralelas, de Pedro Almodóvar. Una trayectoria en el cine, que ha compatibilizado con sus extraordinarios trabajos en la escena y con populares personajes en series de televisión.