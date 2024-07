Chiara Oliver. "Antes de 'Operación Triunfo' no era capaz de tomar decisiones sola"

Chiara Oliver (Ciudadela, 2004) se ha convertido en una mariposa, ya puede volar sola y tomar sus propias decisiones. Su paso por 'Operación Triunfo 2023' le ha cambiado la vida por completo, y no solo profesionalmente. Un concurso que además de lanzarla a la fama y a la industria personal, le ha servido como terapia para conocerse y amarse. Cosa que en los jóvenes de hoy en día cada vez es más difícil. Ahora, cinco meses después del final de OT, Chiara lanza su primer EP, 'La Libreta Rosa', un viaje por 7 canciones donde narra sentimientos, experiencias y emociones que la artista vivió en su paso por la academia de OT. Este nuevo EP es editado además en formato físico con un CD acompañado de una libreta que incluye lyrics, fotos inéditas, un espacio para que los fans puedan hacerla suya y lo más personal e íntimo: un escaneado del cuaderno original.

En Lifestyle de La Razón hemos querido sentarnos a conversar con esta nueva Chiara después de su paso por el reality. ¡No te pierdas la entrevista!

Primero de todo, ¿cómo está, Chiara? Porque está viviendo unas semanas de emociones fuertes, el pregón del Orgullo en Madrid, lanzamiento de tu primer 'EP', y final de la gira de OT...¡Casi nada!

Llevo dos semanas muy locas, pero lo llevamos bien, para no volverme loca. El pregón del Orgullo fue increíble, y aunque con todo lo que estamos viviendo estamos bastante disociados, eso sí que fui consciente de la magnitud, la responsabilidad y el peso que teníamos. Con mucho orgullo la verdad, era un mensaje que dimos en la academia si ser conscientes, siendo naturales, y eso aún es más bonito. No éramos conscientes de lo que podíamos impactar en la vida de la gente. Es muy bonito que te aplaudan por algo que has hecho de manera natural.

Decía ahora que están viviendo disociados de la realidad, y no es para menos, porque no os da tiempo a parar y reflexionar.

Es que es muy loco, un día estás dando el pregón, al otro un concierto y luego sacando mi primer EP. No nos damos cuenta que es una locura. Yo creo que en agosto vamos a tener tiempo para descansar y asimilarlo todo.

Un EP que acaba de lanzar este viernes, 'La libreta Rosa', y además hace unos días salió el 'El Parque' junto a Violeta Hódar, que ha enloquecido a sus fans.

Me aparecía mucho incluir un tema con algún compañero de la academia, y yo compuse dos canciones, una con Ruslana y otra con Violeta. Me apetecía meter esta canción que empezamos en la academia y la terminamos fuera, y Violeta me dijo que sí. Creo que es un bonito homenaje a lo que vivimos dentro de la academia. Estoy muy contenta en general con el mensaje que lanzo con este 'EP', un mensaje muy bonito y muy claro.

Un claro homenaje también toda 'La libreta rosa' a ese cuaderno que tenía dentro de la academia.

Yo tenía una libreta rosa que paseaba por todos lados. No tenía móvil, no tenía a mi familia, y para mi esa libreta rosa lo era todo. Ahí dentro tienes muchas cosas para ser creativa, y yo lo aproveché a tope. Tenía canciones de fuera que terminé dentro o las que escribí nuevas. Lo que yo sentía, es un último homenaje a 'Operación Triunfo', a la Chiara de 'Operación Triunfo que ha crecido muchísimo allí dentro y que ha cambiado y madurado. Es un homenaje para cerrar esta etapa.

¿Qué cambio principal ve entre la Chiara que entró a 'OT' y la de ahora?

He madurado mucho, era mucho más insegura, no me entendía. Allí dentro me he reconciliado con mi forma de ser, y la última canción del 'EP' es un homenaje a eso. A amarme a mi misma.

Podemos decir que el paso por la academia ha sido toda una terapia...

Exacto, aprendí a estar sola conmigo misma, a tomar mis propias decisiones sin depender de mi familia. A realmente entenderme a mi misma, y por lo que me han escrito, también ha ayudado a otra gente a entenderse. Y eso me hace mucha ilusión, estoy muy contenta. He crecido y soy una mariposa.

Al final no tener contacto con el exterior, no tener móvil, todo eso te obliga.

Yo soy una persona que dependo mucho de las personas que me quieren, de mi madre. Yo nunca había podido tomar una decisión, y allí dentro estaba obligada a hacerlo.

¿Cuál será el verano perfecto para Chiara cuando paren en agosto?

Casa, Menorca, mi familia y amigos, y mucha música.