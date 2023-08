Las chicas más pijas necesitan ya el pantalón boho de las rebajas de Natura que Marta Pombo ha estrenado en Cantabria

Desde que están en Cantabria, las hermanas Pombo no dejan de enamorarnos con los mejores looks, tan inspiradores para las chicas que veranean en el norte (e imprescindibles en su maleta) como para crear, desde ya mismo, los outfits con los que triunfar en otoño. Si hace unas horas era María Pombo la que nos dejaba claro que una camisa negra no puede faltar en nuestro armario, ni en el de ninguna chica con estilo, la próxima temporada, ahora ha sido su hermana Marta, que hace unos días nos enseñaba el jersey oversizecon el que crear los looks más casuales, la que ahora nos ha conquistado con el pantalón más especial de Natura, que ha combinado con un chaleco tipo sastre a juego pero que, tristemente, ya se ha agotado.

Te hablamos del pantalón Indi, confeccionado completamente a partir de algodón y diseñado como un modelo con corte recto, cintura elástica en la parte de atrás, cuatro bolsillos y cierre frontal con botón. Una prenda ideal para terminar el verano que Marta Pombo ha combinado con unas zapatillas grises y le a aportado un toque de sofisticación con un pañuelo al cuello, logrando el estilo que tanto les gusta a las chicas pijas en los eventos más especiales. Además, hemos encontrado unas zapatillas muy similares a las de la influencer, son de Victoria, están fabricadas en algodón ecológico y su suela es de caucho natural vulcanizado con puntera de goma. Unas zapatillas atemporales, que son tendencia cada verano y que son perfectas para que las mujeres de cualquier edad puedan aportar un toque comfy a los estilismos más casuales y relajados de sus vacaciones.

Marta Pombo @mpombor

Pantalón Indi, de Natura (29,99€, antes 46,99€)

1915 Inglesa zapatillas lona Drec elástico, de Victoria (39,90)

Un look ideal con el que pensamos hacernos ya mismo para poder replicar el estilismo de Marta Pombo antes de que se acabe el verano.