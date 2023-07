Marta Pombo tiene el vestido largo de cuello halter que mejor sienta y que querrás llevar para todo tipo de ocasiones

A la hora de escoger un look elegante y formal, todas las amantes de la moda tendemos a escoger vestidos largos porque son los más cómodos, sofisticados y capaces de elevar cualquier look. Si bien hay en nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango o Massimo Dutti podemos escoger de entre un sinfín de vestidos largos en todo tipo de estampados, diseños y cortes, como por ejemplo este vestido largo de Rocío Osorno de estilo 'boho' que lució durante sus vacaciones en Ibiza estos últimos días, o este otro vestido de Sassa de Osma de estilo 'lady' en tonos verdes, perfecto para visitar una ciudad durante las vacaciones de verano. Marta Pombo es amante de los vestidos largos fresquitos y cómodos y nos lo volvía a demostrar en la noche de ayer con un vestido de la firma 'made in Spain' Matelier Design de cuello halter perfecto para todo tipo de ocasiones. Ella, que tiene un estilo de lo más casual, sencillo y muy básico, sabe cómo llevar los vestidos más elegantes para celebraciones especiales, optando en su mayoría por aquellas prendas que más le favorece a su tipo de cuerpo y su complexión física.

Hace unas semanas Marta Pombo nos conquistaba con un vestido de lino en verde lima de estilo 'cut out', del cual todas las amantes de la moda quedaron prendadas, y es que este tono promete convertirse en el tono de la temporada. Ella lo combinó con un sombrero de ala ancha de paja, otro accesorio perfecto no solo para el día a día y resguardarnos del sol propio del verano, sino también para eventos tales como una boda más informal, como hizo ella. Para la noche de ayer, Marta Pombo deslumbraba con un vestido de cuello halter azul marino con motivos en color lila y rosa fucsia con detalle en el cuello en rosa también. Para el calzado, Marta Pombo prefiere ir siempre cómoda, por lo que optó por unas alpargatas en plata y un bolso lila, a conjunto con el vestido. Sin duda, se trata de un vestido que podemos usar para cualquier ocasión, ya que, dependiendo de los accesorios que usemos, podemos llevarlo tanto para el día a día como para eventos que requieran un look más elevado.

Vestido de Matelier Design @mpombor

Vestido Cayena, de Matelier Design (220 €)

Vestido Cayena Matelier Design

Se trata de un vestido de lo más sencillo y favorecedor en estos meses del año, ya que elevan el tono de la piel, creando un efecto óptico muy bonito.