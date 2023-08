El jersey oversize de Zara que no nos quitaremos en otoño es este que Marta Pombo combina con jeans de flores

Si el posado ante la prensa es el plan obligado de la Familia Real durante susvacaciones en Mallorca, no tenemos ninguna duda de que la visita a la granja se ha convertido en el del clan Pombo durante sus vacaciones en Cantabria. Este año y, aunque Martín, el hijo de María Pombo, ha tenido que ir con una escayola tras su pequeño accidenteen la feria, ha sido muy especial ya que Matilda, la hija deMarta Pombo, se ha estrenado en este plan. Y, aunque no podremos conseguir la falda que llevó María Pombo a la visita, ya que la compró en una tienda de Cantabria la temporada pasada, si podemos hacernos con el look tan ideal que su hermana Marta nos ha mostrado en su último post de Instagram. La influencer ha optado por un jersey que necesitan todas las chicas que viajan al norte y las que no, tanto para las noches más fresquitas de verano, como para los planes más casuales del otoño. Se trata del jersey de punto entrelazado de Zara, confeccionado en poliamida y diseñado como un modelo con cuello redondo y manga larga.

Marta Pombo ha decidido combinarlo con unos jeans de margaritas de su firma Tipitent. Una opción ideal para los planes más relajados de la temporada o para combinar con un top especial y triunfar en un concierto o festival. Te hablamos del pantalón denim flores, confeccionado completamente en algodón y diseñado con pata ancha y trabillas para ponerle cinturón. Un look ideal que la influencer completó con sandalias metalizadas, una de las tendencias de este verano. Y es que nosotras ya necesitamos todo su estilismo para poder crear los mejores outfits, incluso en otoño.

Marta Pombo @mpombor

Jersey punto entrelazado, de Zara (29,95€)

Jersey punto entrelazado Zara

Pantalón denim flores, de tipitent (50€)

Pantalón denim flores Tipitent

