Victoria Federica presume de bronceado con los pantalones de lino blancos que no faltan en la maleta de las chicas más pijas

Victoria Federica sigue con sus vacaciones de verano interminables, que si Ibiza, Formentera, Marbella y vuelta a empezar. ¿Envidia? Sí, y mucha, porque mientras nosotras seguimos pegadas al ordenador escribiendo de sus looks, ella se pasea por todas las playas de España y los barcos, para conseguir este bronceado envidiable que nos acaba de enseñar con esta publicación en su cuenta de Instagram con un 'total white' de lo más casual, pijo y veraniego. Pero de momento nosotras lo que fichamos son suslooks de vacaciones a las islas, porque después de los bikinis más en tendencia, ahora la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha apostado por la prenda más clásica del verano que nunca falta en la maleta de las chicas más pijas y Cayetanas, el pantalón de lino blanco y la camiseta blanca crop de Off White, como la que le vimos a Aitana en Colombia con Sebastián Yatra.

Porque esta verano 2023 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte.Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas. Y Victoria Federica y las chicas más pijas, lo tienen claro. El básico de verano que no puede faltar en su maleta de vacaciones. Y si ahora en pleno epicentro primaveral ya estamos cambiando el armario para dar la bienvenida al verano y la seda invade nuestros vestidos, el lino es el tejido que predomina en nuestros pantalones.

Un estilismo pijo, bohemio y de lo más veraniego que no puede faltar en la maleta de agosto.