La colección de Mugler para H&M más ecléctica e icónica que todas las amantes de la moda quieren tener

Con la llegada de la nueva colección de moda de primavera/verano a las tiendas, todas las amantes de la moda se han vuelto locas con las piezas tan icónicas que han lanzado, convirtiéndose alguna de ellas en virales en tan solo unas horas, como ha sido el caso del vestido de corte midi y de diseño 'cut out' de Alba Díaz en blanco de Zara, el cuál promete convertirse en una pieza de fondo de armario de este verano. Sin embargo, cada cierto tiempo, son muchas las marcas de moda fast fashion que establecen colaboraciones con grandes firmas de lujo de moda a fin de unir sus fuerzas y crear colecciones de piezas icónicas acercándolas al público de a pie a un precio más económico. Quizá la que más colecciones en colaboración saca sea la grande de Inditex, quien la semana pasada nos sorprendió con una colección de Hace relativamente poco, la grande de Inditex, Zara, se ha unido a una asociación de artesanas gallegas para crear una mini colección de tres bolsos hechos a mano en la ciudad natal de Marta Ortega. Sin embargo, esta no es la única vez que Zara se alía con grandes firmas de moda, pues el pasado septiembre ya vimos cómo se lanzaba Zara x Elie Top para crear maxi joyas inspiradas en la naturaleza de oro que no pasó desapercibida. En cuanto a ropa, Zara es, indudablemente, nuestra tienda de referencia, por ello, también lanzó en octubre otra colaboración junto a la modelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford, creando así la unión de Kaia x Zara, una colección de más de 30 piezas de ropa, calzado y accesorios al puro estilo de los 90's de corte oversize y colores neutros.

Todas las amantes de la moda esta temporada de primavera están de suerte, pues, una vez más, H&M, tras su colaboración hace un par de años con la casa italiana Giambattista Valli , nos sorprende con la unión con la Maison francesa Mugler, creando así una colaboración de lo más ecléctica, diferente y atrevida, Mugler x H&M. La colección se conforma por un total de 38 looks entre los que destacan las piezas más características de la firma francesa, los catsuits y vestidos que marcan la silueta, así como accesorios y joyas que nos recuerdan a los inicios del diseñador Thierry Mugler. Se trata, por tanto, de una apuesta atrevida que promete conquistar el corazón de todas las amantes de la moda, pues encontraremos todo tipo de tejidos, desde el terciopelo hasta el encaje en prendas elegantes y de estilo casual: piezas de sastre, detalles maxi y estructurados, diseño 'cut out' y mangas abullonadas cuya gama cromática se posiciona en los colores propios de la firma francesa, el azul, negro y verde flúor. Con respecto a los accesorios, incluye guantes y medias transparentes y joyas en plata y oro con siluetas de lo más llamativas, como la emblemática estrella de Mugler. Te enseñamos algunas de las piezas más icónicas de la colección de Mugler x H&M.

Catsuit negro con transparencias, de Mugler x H&M

Catsuit de Mugler x H&M H&M

Vestido mini diseño 'cut out' en verde flúor, de Mugler x H&M

Vestido mini 'cut out' Mugler x H&M

Conjunto blazer y falda mini en rosa pastel, de Mugler x H&M

Conjunto rosa Mugler x H&M

Vestido mini con transparencias azul eléctrico, de Mugler x H&M

Vestido mini con transparencias Mugler x H&M

Camiseta 'cut out' negra y verde flúor y falda mini pareo, de Mugler x H&M

Camiseta 'cut out' fluor y negro Mugler x H&M

Estas son algunas de las piezas que encontraremos en tiendas y en web el próximo 11 de mayo.